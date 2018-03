Do Jablonce na Velkou cenu přijede přes tisíc judistů. Bude to stát půl milionu

Jablonec n. Nisou – Přes tisíc judistů se sjede o víkendu 17. – 18. března do jablonecké Městské sportovní haly U přehrady. Potvrdil to za tým pořadatelů domácího Judo Klubu hlavní organizátor Roman Polák. Do Jablonce zavítají také závodníci z Polska, Německa i z Ukrajiny.

Judistické naděje včetně zahraničních se o víkendu utkají v jablonecké sportovní hale.Foto: Deník / archiv

Pořadatelé mají s Velkou cenou Jablonce nad Nisou už mnohaleté zkušenosti a účastníci se těší na opět výbornou organizaci. V zápasech budou bojovat o medaile mládežníci ve věku od jedenácti do devatenácti let věku. Organizátoři připravili zajímavý program, vedle hlavních soutěží na sedmi tatamy nabídnou také judistický kemp. „Bude se konat na jednom kurtu v neděli a v pondělí a zúčastnit se ho může každý ze závodníků. Kemp povede Jaromír Ježek, judistická osobnost, olympionik z roku 2016, kdy se konaly OH v Rio de Janeiru. Nyní trénuje juniorskou reprezentaci,“ informoval Roman Polák.

Ten předvede svoji osobní techniku a svoje provedení chvatů. Druhou částí kempu je oblíbené randori, tedy možnost, aby si judisté poměřili svoje schopnosti bez rozdílu kategorie a bez přítomnosti rozhodčích. „Můžou se poměřit se všemi, se kterými se už nepotkají nebo jen velmi zřídka na některých závodech. Vzájemné zápasy probíhají bez rozhodčích. Ale každý zápasník ví, že musí dodržovat judistickou etiku a pravidla.Randori je mezi účastníky oblíbené. Navíc se mohou poprat jak s domácími, tak se zahraničními účastníky, což je také velká zkušenost,“ vysvětlil pořadatel.

Po úspěchu Lukáše Krpálka zaznamenalo judo v celé republice velký nárůst zájemců v mládežnických kategoriích, až do juniorské. Stejně tak je tomu i v Jablonci. A proto se také počet závodníků Velké ceny počítá na stovky. „Nejdéle vydrží malé děti, když se pak ale dostanou do věku středoškoláků, často odcházejí za studiem. Naším hlavním cílem je, aby se mládež co nejdéle hýbala a sportovala, než jim to zkomplikuují další životní povinnosti,“ uvedl Roman Polák.

Připravit bezchybně akci pro tisícovku závodníků se neobjede bez finančních nákladů, které se v případě Velké ceny pohybují kolem půl milionu korun.

Barvy jabloneckého Judo klubu bude také reprezentovat několik úspěšných závodníků. „Naději na medaili má určitě Matyáš Sobota, který má výborně našlápnuto. Nedávno uspěl v Ostravě, kde vyhrál ve své váhové kategorii soutěž dorostenců a kategorii U23. Potom odjel s reprezentací do Záhřebu a také zvítězil ve dvou zápasech. Matyáš je a bude pro jablonecké judo, a nejen pro jablonecké, velká naděje,“ zdůraznil Roman Polák. „Naši mládež drží velmi dobrá parta, kterou máme. A to je hodně důležité. Jeden je lepší, druhý slabší, ale scházejí se, trénují spolu a vracejí se za kamarády. Někteří by sami už skončili, ale drží je kolektiv. Někteří vydrží od dětského věku až po dospělé. Na závody se jedou poprat o výsledek, ale také proto, že jedou s prima kamarády,“ zdůraznil Roman Polák.

Želízka v ohni mají Jablonečtí také mezi děvčaty. O medaile se na tatamy popere Kateřina Poláková, Pavla Niepelová, Adéla Machová nebo Eliška Hýřová. Ta boduje mezi staršími žákyněmi na prvních místech. V kategorii mladších žákyň se mohou soupeřky obávat domácí Lídie Bedrníkové.

Na největší judistickou akci, která se v Jablonci koná, má veřejnost vstup zdarma. „Sobotní zápasy budou trvat až do podvečerních 19 hodin, v neděli bude akce končit kolem 17 hodiny. Každý den je začátek v deset hodin. Výsledky vyhlašujeme průběžně, aby nemuseli účastníci čekat až do úplného závěru,“ informoval ještě Roman Polák.