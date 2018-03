Do Liberce po nové silnici pojedete už v červnu

Liberec, Jablonec – Podle návrhu nového jízdního řádu mají mezi městy o víkendu jezdit jen dva spoje.

Kunratice. Serpentýny budou minulostí.Foto: Deník

Už jen dva a půl měsíce zbývají do otevření nové silnice mezi libereckými Kunraticemi a jabloneckým Lukášovem. Narovnaný, 2,6 kilometru dlouhý úsek se otevře 1. června. „Na termínu zprovoznění se ve středu shodli zástupci speciálního stavebního úřadu, investora, zhotovitele stavby a policie,“ potvrdila mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná.

Řidiči ale zatím na části trasy pojedou sníženou rychlostí, práce na silnici totiž ještě neskončí. „Úsek od křižovatky s ulicí Lukášovská po okružní křižovatku v Lukášově bude dokončený za provozu,“ uvedla Žitná. Pracovat se podle ní bude především mimo vozovku, na odvodnění a úpravách svahů.

Novou silnici začnou 1. června znovu využívat i autobusy, které dnes stavbu musejí objíždět přes Vratislavice nad Nisou. Společnost KORID LK, která dopravu v kraji organizuje, už zveřejnila návrh nových jízdních řádů linky 141, která mezi Libercem a Jabloncem jezdí. Provoz na ní má být oproti „předobjížďkovému“ stavu mírně posílen. „V pracovní dny je v ranní špičce navržen interval 10-15 minut, dopoledne 30-60 minut a odpoledne 15-30 minut,“ popsal Otto Pospíšil z KORIDu.

Cestující teď mají možnost posílat k jízdním řádům své připomínky, a to pomocí ankety na webových stránkách firmy. „Nejvíce připomínek přichází k víkendovému provozu,“ přiblížil Pospíšil. Zatímco v pracovní dny dvě největší města Libereckého kraje propojí desítky autobusů, o víkendu mají jet v každém směru pouze dva spoje.

Lidé o víkendové spojení žádají i v komentářích na Facebooku. Vadí jim, že ze sídliště Mšeno nebo z Rýnovic musí nejprve do centra Jablonce a teprve tam nasednout na vlak či tramvaj do Liberce. „Jezdíme celkem pravidelně o víkendech a taková cesta, obzvlášť s dětmi, je šílená, zdlouhavá a náročná,“ napsala Stanislava Tolba Aly. Petr Nechanický pak upozornil na množství aut, kterými přijíždějí Liberečané na mšenskou přehradu. „Minimálně dvouhodinový interval by se určitě využil,“ myslí si.

Podle Pospíšila bude KORID o možném rozšíření víkendového provozu jednat se zástupci obou měst. Vyplňovat anketu k jízdním řádům mohou lidé až do 13. dubna. Silnice z Kunratic do Lukášova se staví od roku 2016. Definitivně dokončená by měla být letos na podzim. „Pak bude zahájen roční zkušební provoz, během kterého se provede měření hluku, vyhodnotí se bezpečnost a plynulost silničního provozu a také funkčnost odvodnění a jeho účinky na okolí,“ uzavřela Žitná.

Zrušené autobusové zastávky

Kvůli novému trasování silnice nebude linka 141 zastavovat na některých zastávkách. Třeba zastávka Kunratice Mšenská se ocitla na otočce mimo hlavní silnici, zastávka Kunratice, Nad Lukášovem se na silnici nevybudovala a autobusy nezajedou ani na zastávku Jablonec n. Nisou, Lukášov.