Do Jablonce se vrací Tatrhy. Trhovci obsadí sídliště Mšeno, nabídnou i směnu

Jablonec n. Nisou – Oblíbená akce nabídne 80 stánků na dohled jablonecké přehradě.

TatrhyFoto: Facebook Tatrhy

Přímo mezi paneláky na největší sídliště Jablonce se chystají trhovci o druhé srpnové neděli. Kromě klasického nákupu za peníze tu zákazníci budou moci zboží také měnit nebo darovat. Kombinace festivalu jídla, design marketu a blešího trhu má jeden společný název Tatrhy.

Do Jablonce se akce vrací po roční odmlce. Tatrhy však nehledejte na náměstí v centru, zakotví totiž v ulici Josefa Hory přímo uprostřed sídliště Mšeno. „Paneláky tady vytvářejí takové klidné náměstí a když člověk popojde jen pár kroků, může se hned vykoupat v přehradě. Těžko bychom našli lepší místo na letní neděli ve městě,“ říká Kateřina Rosendorf, jedna ze zakladatelek akce specifické nejen tím, že putuje po neobvyklých místech, ale i tím, že na ní najdete například už dávno zapomenutý směnný obchod.

„Do stánku Petra Nosčáka budou moci lidé přinést svoje věci, které nepoužívají, jako je například vybavení domácnosti nebo kuchyně, různé předměty nebo knížky. Stejně tak si v tom samém stánku mohou vybrat to, co by se hodilo jim. Ale pozor, zde se penězi neplatí. Daruje se,“ upozornila Veronika Iblová za organizátory Tatrhů.

Na sídlišti najdete v neděli 12. srpna více než 80 stánků z celé ČR. O jídlo se postarají bistra z Liberce, Jablonce i Prahy, dále se můžete obohatit současným designem a módou. Pro návštěvníky je připravený celodenní hudební program, divadla a atrakce. Nebudou chybět ani vyjížďky po sídlišti na ponících a tvůrčí dílny.

Už nyní se můžete těšit na výstavu obřích 3D pavouků, výrobu tradičních japonských kokedam, charitativní blešák na podporu Zauhlovačky a další kuriozity. Milovníci jídla a pití si také přijdou na své. Nebudou chybět holandské sýry nebo unikátní létací pivo.

Už zmíněná netradiční místa dávají trhům jedinečnou atmosféru. Za dobu své existence se odehrály na vlakovém nádraží v Liberci, v areálu bývalého výzkumného ústavu nebo na břehu Nisy u zámečku Schlaraffia. Na sídlišti se ale budou konat poprvé. Tentokrát od 10 do 17 hodin.

Tatrhy začínaly před dvěma lety jako malá akce v zanedbaném parčíku v Liberci. Ze skromných začátků dokázala skupina organizátorek a dobrovolníků přilákat tisíce lidí z celé České republiky.

Návštěvníci si Tatrhy oblíbili především kvůli pohodové nedělní atmosféře a unikátní kombinaci moderních pouličních trhů s tradičním sousedským bazarem. „Byli jsme na Tatrzích v Liberci a stálo to za to: stánky krásné, originální ruční výrobky, zmrzlina výborná,“ vzpomíná Veronika Touš z Jablonce nad Nisou.

Také další návštěvnice si trhy pochvaluje, navrhuje však zlepšení v oblasti nabídky pokrmů. „Uvítala bych více jídla a pití a prostor libereckého vlakového nádraží byl trochu těsný,“ říká Lenka Kyptová s tím, že se na druhou srpnovou neděli už velmi těší.