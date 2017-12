Do jabloneckého bazénu nateče přes léto 35 milionů korun z městské kasy

Jablonec n. N. – Zdá se vám, že takhle v prosinci či lednu je zima i uvnitř jabloneckého bazénu? Ono to zase takové snění není.

Jablonecký Plavecký bazén.Foto: DENÍK

„Když venku mrzne, táhne dovnitř tak, že se skoro nedá posedět na straně směrem k louce,“ myslí si Jan Douděra. Do jabloneckého plaveckého bazénu chodí jak s vnoučaty, tak kondičně plavat.

Bazén trpí značnými tepelnými úniky. Návštěvníci to kritizují už dlouhá léta. Příští rok by se to mělo změnit. Od 2. června příštího roku dojde k šestitýdenní odstávce, při níž proběhnou hlavní práce na rekonstrukci objektu. „Dojde ke kompletní výměně střechy, částečné výměně krovů a veškeré izolace,“ vypočítal náměstek primátora Miloš Vele. De facto zanikne terasa směrem k louce.

„Není příliš využívaná a dojde k jejímu zastřešení a vybudování předstěny, která zamezí únikům tepla a zároveň zvětší vnitřní prostor bazénu,“ popsala mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Kompletně hotovo pak má být do poloviny října. Plavecký bazén byl postaven v roce 1986, poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2001. „Každoročně ale samozřejmě probíhá běžná údržba a dochází i k zásadnějším opravám,“ vysvětluje Markéta Hozová.

PROBĚHLÉ OPRAVY

Například v roce 2014 to byla rekonstrukce odtokových žlábků po obvodu hlavního bazénu, výměna opláštění kolem schodiště toboganu, oprava technologické části bazénu akumulační nádrž nebo odtokové žlábky v sauně. V roce 2015 byla v bazénu za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj vybudovaná schodišťová plošina a bazénový zvedák pro hendikepované návštěvníky.

Opravy v minulých dvou letech se zaměřily hlavně na prostory šaten stropy, sprchy a rozvody teplé a studené vody. Podařilo se také pro veřejnost významně rozšířit prostor vestibulu a zlepšit pracovní podmínky pro pokladní. Celkovou rekonstrukcí technologie vytápění prošel bazén v 1. etapě revitalizace teplárenské soustavy ve městě v roce 2016. V rámci optimalizace nákladů na energie došlo v té době také k výměně veškerého osvětlení za úsporné LED diody.