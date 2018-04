Do jabloneckého plaveckého bazénu zatéká. Město v létě opraví střechu

Jablonec nad Nisou – Plavecká hala získá novou izolaci.

Jablonecký bazén - ilustrační snímekFoto: Deník

Na začátku června začne plánovaná rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Jablonci. Městskou kasu přijde na zhruba 35 milionů korun. Cíl je jednoznačný – zabránit únikům tepla.

Bazén mívá každoročně odstávku, ta letošní však bude kvůli opravě o něco delší. „Odstávka trvá většinou od půlky června do začátku července. Vždy v období, kdy přestávají chodit školy a ještě úplně nezačne turistická sezona,“ přiblížil Milan Matura, jednatel společnosti Sport Jablonec, která bazén provozuje.

Letos bude bazén uzavřený od 2. června až do 15. července. Hlavní část rekonstrukce, která zahrnuje novou izolaci v plavecké hale a jež vyžaduje uzavření bazénu, by se měla stihnout během této pauzy. Zbytek úprav, jako je oprava střechy či výstavba venkovní stěny, může probíhat za provozu, který by tak měl být omezen jen minimálně.

Největším problémem bazénu je právě střecha, kterou musí každou chvíli za pochodu opravovat. Uniká tudy teplo, a nejen tudy. „Když venku mrzne, táhne dovnitř tak, že se skoro nedá posedět na straně směrem k louce,“ povzdechl si návštěvník Jan Douděra. Opravu proto vítá. „Dojde ke kompletní výměně střechy, částečné výměně krovů a veškeré izolace. Střešní krytina už nedrží na dřevěném bednění, protože je částečně nahnilé a poškozené výpary chloru,“ upřesnil náměstek primátora Miloš Vele.

Zanikne tak terasa směrem k louce – tedy místo, odkud do bazénu profukuje. „Terasa není příliš využívaná a dojde k jejímu zastřešení a vybudování předstěny, která zamezí únikům tepla a zároveň zvětší vnitřní prostor bazénu,“ popsala mluvčí magistrátu Markéta Hozová. „Vytvoří to skleník, který zachová výhled ven a umožní vznik venkovního restauračního posezení pro sluneční louku,“ doplnil Milan Matura.

Sport Jablonec má s areálem velké plány. „Rádi bychom do budoucna vybudovali ještě jeden bazén, který by zejména v zimě odděloval sportovní a rekreační část návštěvníků,“ popsal Matura. V budoucnu by se mohl areál rozrůst o bazén se šesti drahami. Nacházel by se v místě současné Sluneční zahrady, ale těsně přimknutý k bazénu. V budoucnu by se měly změnit i šatny či sociální zařízení.

Město do oprav bazénu investuje každoročně. Například v roce 2014 to byla rekonstrukce odtokových žlábků po obvodu hlavního bazénu, výměna opláštění kolem schodiště toboganu či oprava technologické části bazénu. Opravy v minulých dvou letech se zaměřily hlavně na prostory šaten, stropy, sprchy a rozvody teplé a studené vody. Podařilo se také rozšířit vestibul.