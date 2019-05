Smržovka – Město Smržovka získalo dotace na projekt Smržovka kompostuje a štěpkuje. Pak proběhlo výběrové řízení na dodávku 95 kusů 900litrových a 5 kusů 2 000litrových plastových kompostérů a štěpkovačky.

Kompostér. Ilustrační foto | Foto: Archiv redakce

Kompostéry budou na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě smlouvy o zapůjčení, poté přejdou do vlastnictví uživatele. „Zájemce o přidělení 900l plastového kompostéru prosíme o vyplnění dotazníku, který je k dispozici na městském úřadě nebo ke stažení na stránkách města. Žadatelé jej musí odevzdat nejpozději do 31. května,“ řekla z městského úřadu Jarmila Kašparová.