Do Liberce míří Spider-Man. Přijďte ve středu na casting

Liberecký kraj – Podle webu fandimefilmu.cz se bude v Liberci natáčet pokračování filmu Spider-Man: Homecoming.

Spider-Man.Foto: csfd.cz

„Natačení začíná 17. září a potrvá čtyři dny, točit se bude převážně v noci,“ potvrdila Pavlína Sacherová z liberecké filmové kanceláře. Nábory budou probíhat v Hotelu Imperial v úterý 19. června a ve středu 27. června vždy mezi 10. a 18. hodinou. Přihlásit se může téměř každý, produkce shání starší i mladší lidi, a dokonce i děti od 5 let.

„Já se tam chystám. Před kamerou jsem ještě nestál a kromě divadla na základní škole jsme ani nikde nehrál. Čekám od toho selfie s celebritou a taky peníze,“ svěřil se s trochou nadsázky Jaromír Dlouhý z Liberce. Podle zkušené komparzistky Jany Hlavaté by se ale zájemci měli připravit také na nekonečné čekání a mnohdy i nepohodlí. „V horku jste navlečení v zimním kabátě, v deseti stupních máte zase jen lehké šaty,“ zavzpomínala.

Jak ale upozornila Pavlína Sacherová, zářijové natáčení by si filmoví fanoušci rozhodně neměli nechat ujít. „Je to opravdu příležitost. Bude to velká akce. Přijede početný štáb, už mají zamluvené ubytování po celém Liberci,“ dodala Sacherová s tím, že příliš informací zatím o projektu nemá ani ona. „Jedná se o film ze současnosti a na náměstí by se podle kulis, které jsem viděla, měla odehrávat městská slavnost,“ podělila se alespoň o to málo, co ví.