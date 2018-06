Do Libereckého kraje přijel protidrogový vlak. Útočí na emoce mladých

Liberecký kraj – Na podlaze vagonu se válejí hromady injekčních stříkaček, odpadků a jiného hnusu, ve stěně temně hučí obří průmyslový větrák, na zemi je namalovaná silueta mrtvoly.

V pondělí 25. června navštívil liberecké nádraží protidrogový vlak. V šesti vozech představuje především mladé generaci nástrahy, které užívání drog přináší, a to za použití videoprodukce i simulovaného prostředí.Foto: Deník / Adam Fogl

I to je k vidění ve speciální vlakové soupravě, která na liberecké nádraží dorazila ze sousedního Hrádku nad Nisou. Obě města byla dalšími zastávkami projektu Revolution Train, jehož hlavním cílem je varovat současnou mládež před drogovou závislostí. „Naším cílem není jim jenom říkat, že jsou drogy špatné a ať je neberou, ale jinou formou jim ukázat, co s člověkem udělají,“ vysvětluje autor i realizátor myšlenky Pavel Tuma, který je zároveň průvodcem.

Koncepce projektu je jednoduchá: atakovat všechny smysly návštěvníků vizuálními efekty, zvuky a také ne právě libými vůněmi. Hlavní linkou programu je film natočený na motivy skutečných událostí, který vypráví o partě mladých, jejichž životy tragicky ovlivní narkotika.

„Chceme ukázat, že závislost nezačíná tím, že někdo začne brát heroin, ale cesta k němu vede přes jiné drogy,“ upozorňuje dále Tuma. Snímek proto začíná „nevinným“ prvním zapálením cigarety, pak přichází na řadu alkohol, užívaní rekreačních drog na diskotékách a vrcholí ukázkou života ve squatech.

POBYT ZA MŘÍŽEMI

Film je rozdělený do několika částí, po každé z nich pak následuje konfrontace s realitou. Po scéně, v níž cestou z diskotéky zabije opilý mladík motorkáře, si tak mohou návštěvníci nejen prohlédnout samotnou bouračku, ale také si užít dočasný pobyt za mřížemi v policejní cele, v níž nechybí ani nepříliš vábně vyhlížející záchod. K vidění je také výslechová místnost, kde si zájemci mohou vyzkoušet roli vyšetřovatele i podezřelého.

Asi největší zájem zvláště u dětských návštěvníků budí vagóny imitující drogová doupata ve vybydlených domech. „Tady máme například minivarnu, kterou nám dali přímo policisté,“ ukazuje Tuma vybavení brlohu. Nepříjemný účinek interiéru vlaku umocňují jeho stěny, které ztvárňují postupný rozklad organismu pustošeného narkotiky.

Překvapením pro návštěvníky je i poslední vagón, jehož stěny jsou polepené desítkami tisíc vzkazů v několika jazycích, v nichž se absolventi programu vyznávají ze svých pocitů. Zde také účastníci anonymně vyplňují dotazníky, což je případ i sedmáků a osmáků ze Základní školy Barvířská v Liberci.

„Pro mě bylo nejvíce zajímavé a šokující zároveň, co to dělá s tím člověkem. Já jsem se s tím totiž setkala. Můj brácha bere drogy, tak teď aspoň vím, co se s ním děje a kam se až může dostat,“ svěřuje se otevřeně jedna ze žákyň. Projekt Revolution Train funguje už tři roky, z toho dva je na turné. Za tu dobu vlakem prošlo 80 tisíc lidí.