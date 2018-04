V budově Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce zasahovala policie

Liberec – Jednalo se o příslušníky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Důvod není znám, policie se zatím nevyjádřila

Budova DPMLJ.Foto: DPMLJ

„Ano, mohu potvrdit, že policie byla přítomna,“ řekla tisková mluvčí společnosti Martina Poršová. Sdílnější nebyli ani policisté. „Mohu pouze uvést to, že náš útvar provádí úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ dodal mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Dopravní podnik města Liberce je většinově vlastněn městem. Náměstek primátora Tomáš Kysela pro technickou správu majetku města je o zásahu informován, podrobnosti ale nezná. „Mám informace, že tam policisté zasahovali, některé kanceláře zapečetili. Co se děje, nevím,“ řekl.

„Napadá mě, že důvodem zásahu by mohly být vztahy dopravního podniku se subdodavatelem,“ uvedl Kysela. Subdodavatelem dopravního podniku je firma BusLine.

Také do Semil, kde BusLine sídlí, dnes policisté rovněž dorazili. Upozornila na to Česká tisková kancelář. Deníku ředitel společnosti Radek Chobot popsal, že se policisté v sídle společnosti objevili hned ráno. „Byli tu asi půl hodiny, vyžádali si dva dokumenty a odjeli,“ uvedl Chobot. Čeho přesně se materiály týkaly, Chobot neuvedl. „Nevím, zda to mohu komentovat, musím to zkonzultovat s právníky,“ vysvětlil.

Primátor Liberce Tibor Batthyány se zatím neúspěšně snaží spojit s vedením dopravního podniku. „Nemohu se dovolat ani předsedovi představenstva panu Šulcovi, ani řediteli Wejnarovi,“ přiznal primátor.

Podle něj se může jednat o odvetnou akci v reakci na zásah z předminulého týdne. Nejedná se totiž o první policejní zásah v nedávné době. Vyšetřovatelé na počátku dubna „navštívili“ i Krajský úřad Libereckého kraje, ČSAD Liberec a poradenskou firmu Nexia.