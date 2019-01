Jizerské hory - Skiaréna Jizerky představuje novinky na nadcházející sezónu, cena zůstává stejná.

Ilustrační snímek ze zimního Tanvaldského Špičáku | Foto: Deník

Zábavné i výukové atrakce pro děti na Tanvaldském Špičáku, Severáku i Bedřichově. Automatický a hlavně třikrát výkonnější systém zasněžování a větší a výkonnější rolba na Špičáku. Online předprodej skipasů i jízdné zdarma pro děti do šesti let. To jsou hlavní novinky Skiarény Jizerky pro nadcházející lyžařskou sezónu.

„Nový systém zasněžování nám umožní snadněji překlenout období, kdy nepadá přírodní sníh, ale jsou podmínky pro výrobu umělého. Díky nové rolbě budeme moci sjezdovky lépe upravit. Musíme ale myslet i na to, že do našich areálů míří rodiny s dětmi, které je třeba naučit lyžovat i zabavit," popsal jednatel SKI Bižu Pavel Bažant.

Na Špičáku se děti budou nově učit lyžovat na třicetimetrovém pojezdovém koberci. Více než padesát metrů dlouhý koberec na ně bude nově čekat v Dětském světě na Severáku a úplně nový Dětský svět s pojezdovým kobercem se stane součástí areálu v Bedřichově na Malinovce. Kromě toho děti do šesti let budou moci na Špičáku lyžovat v doprovodu dospělé osoby na lanovce a kotvě na Špičáku 2 zdarma.

„Pojezdové koberce jsou nezbytnou součástí výuky jak pod vedením rodičů, tak proškolených instruktorů, kteří budou v našich areálech k dispozici," doplňuje marketingový manažer Petr Bažant ze SKI Bižu.

Letošní investice v hodnotě 35 milionů korun do modernizace lyžařských areálů patřících pod Skiarénu je největší od roku 2004. Nově si budou moci návštěvníci zakoupit skipasy také online na www.skijizerky.cz.