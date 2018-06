Do škol v kraji půjdou miliony z Evropské unie

Liberecký kraji – V Libereckém kraji vznikne osm center odborného vzdělávání. První z nich už vyrůstá v areálu Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci.

Liberecká průmyslovka začlení do výuky roboty.Foto: Liberecký kraj

Na stavbě se ještě pohybují dělníci, ale první z osmi krajských center odborného vzdělávání už začíná nabývat konkrétní podobu. „Tady bude aula,“ ukazuje ředitel liberecké průmyslovky (SPŠSE) Jaroslav Semerád kovové konstrukce uvnitř hrubé stavby.

V přístavbě budou nové dílny, ke slovu tu přijdou i roboti. Na jednom se studenti budou učit programovat, větší, laserový bude sloužit k řezání materiálu. Další dva budou součástí linky. Studenti tak v reálu uvidí, jak dokáže robot spolupracovat s člověkem.

CHYTRÉ TECHNOLOGIE

Fréza a logaritmické pravítko už nestačí. Technologie postupně ovládají průmyslovou výrobu a ta si žádá připravené studenty. Na požadavky průmyslu reaguje SPŠSE rozšířením elektrotechnického oboru o robotiku, průmyslové řídící systémy a tzv. internet věcí, kdy spolu jednoduše řečeno dokážou komunikovat přístroje.

Kdo nové trendy nestihl, může si doplnit vzdělání při pomaturitním studiu. „Podobu centra odborného vzdělávání jsme postupně konzultovali s firmami, ale vůbec první podnět vznikl z naší iniciativy, protože sledujeme trendy, kterými se průmysl ubírá,“ vysvětlil ředitel Semerád.

MILIONY DO ŠKOL

Nové dílny na nejstarší a největší odborné škole v kraji, kterou liberecká SPŠSE s bezmála 700 studentů je, jsou ale jen první vlaštovkou ve velkolepém projektu, kterým chce vedení kraje vybudovat v regionu postupně osm center odborného vzdělávání. Využije k tomu peníze z Evropské unie. Dohromady přes půl miliardy. Z toho 100 milionů půjde z rozpočtu kraje. „Projekt považuji za mimořádnou šanci, jak zlepšit kvalitu vzdělávání na odborných školách,“ zdůvodnil investici hejtman Martin Půta.

Po liberecké „strojárně“ by se mělo postupně dostat na lesnickou školu ve Frýdlantu, hotelovou školu v Turnově, sklářskou průmyslovku v Kamenickém Šenově nebo dvě bývalá učiliště zaměřená na služby a řemesla v České Lípě a v Jablonci nad Nisou. Nabízí se otázka, zda nejde o poněkud velkorysý projekt v době, kdy studentů ubývá a školy se o zájemce spíš přetahují. Podle náměstka pro oblast školství Petra Tulpy jde o zkreslený pohled. Pokles studentů se podle něj nejen zastavil, ale dokonce se v budoucích letech dá očekávat mírný nárůst.

„A jestli je to velkorysé? Ano, může to tak vypadat, ale kdyby se to dělalo postupně, každý rok se investovalo do nějaké školy, tak se to tak velkorysé nezdá,“ oponoval náměstek. Jenže, to se podle něj takových 50 let nedělalo. Kraj je zřizovatelem zhruba 40 středních škol, z toho asi 25 odborných. A většina z nich je ve stavu, který potřebuje masivní investice. „Když jsme to spočítali, došli jsme na těch půl miliardy. Kdybychom to dělali postupně, tak se to hned neprojeví,“ vysvětlil Tulpa.

S libereckou průmyslovkou, kde si zaměstnavatelé podávají dveře ve snaze získat vzdělané odborníky do svých provozů, se dostalo také na Turnov. Tam chce kraj investovat do bývalého učiliště v Alšově ulici, které se kvůli nešťastnému sloučení stalo součástí Obchodní akademie a Hotelové školy ve Zborovské ulici. „Tam se kdysi smíchaly dva neslučitelné obory a my jsme neudělali nic jiného, než je rozdělili a teď investujeme do strojírenské části, aby tam už od prvních ročníků mohla být praxe. Teď tam není nic,“ řekl Tulpa. Dvě patra obsadí učiliště a dílny, třetí podlaží využije kraj ve spolupráci s městem na kroužky a přestěhovat by se tam mohla také knihovna.

LINKA NA LITÍ SKLA

V Jablonci nad Nisou se peníze nasypou do bývalého učiliště v Podhorské ulici, kde se také výuka zaměří hlavně na praxi. „Bude tu třeba unikátní linka na lití skla,“ vysvětlil náměstek.

Nedostatek sklářských technologů chce kraj sanovat také v Kamenickém Šenově. „Je potřeba absolutně změnit technologie. A k tomu je zapotřebí místo,“ uvedl Tulpa. Na otázku, proč nesoustředit podobné obory do jedné zrekonstruované školy, pak zazněla zcela lakonická odpověď. „V každém městě jsou silní patrioti a převést jejich školu do jiného města? To by nás zabilo,“ dodal náměstek.