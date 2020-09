„Stavební práce nejsou dokončené, magistrát města jako zřizovatel mateřské školy našel pro omezený počet našich dětí náhradní prostory,“ sdělila ředitelka MŠ Adélka Hana Nováková. Ze sedmdesáti dětí navštěvujících tuto školku jich třicet bude trávit školkový čas v Domě dětí a mládeže Vikýř a a deset ve školce Slunečnice v ulici Slunečná.

„Z Vikýře budou na obědy docházet do Základní školy v ulici 5. května, kde je zřízené odloučené pracoviště mateřské školy Lovecká, takže jsou zde na malé děti zařízení,“ doplnila Alena Purmová z oddělení školství jablonecké radnice. Zbylých třicet dětí muselo zůstat doma. „Byla by to komplikace, jsem ale ještě stále doma na šedesáti procentech mzdy. Bohužel, vůči synovi ale bohudík to moc na návrat do práce nevypadá,“ popsala maminka jednoho z dětí, které zůstaly doma.

Firma měla okna vyrobit a zabudovat do konce srpna. Podle uzavřené smlouvy měla firma opravit nebo nahradit replikami okna ve staré části školky. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,6 milionu korun. Teď musí pracovníci firmy zabrat. Vždyť jde i o její peníze. „Za zpoždění s dokončením prací magistrát vyměří zhotoviteli v souladu se smluvním ujednáním pochopitelně pokutu,“ vysvětlila Radka Poprová z oddělení investiční výstavby magistrátu.

Firma se brání tím, že okna i jejich osazení jsou náročné víc, než předpokládala. Do prací také zasáhl dle zhotovitele nouzový stav na jaře a výrobce oken nestihl repliky vyrobit. Dodavatelská společnost zároveň slíbila, že znásobí pracovní nasazení, posílí pracovní týmy a bude předávat postupně jednotlivá patra, aby školka byla připravená na běžný provoz v co nejkratším termínu.

Přes léto probíhaly rekonstrukce i dalších jabloneckých mateřských škol, hlavně sociální zařízení, topení, kanalizace, ploty a podobně. Nové sociální zařízení ve dvou patrech pavilonu A za 721 tisíc korun má Mateřská škola v Tiché, kanalizační stoupačka se opravovala v MŠ Střelecká, kde jsou opravené také stěny, stropy a podlahy v učebně, v MŠ v Lovecké se opravilo topení. „Ve školce v Mechové jsme opravili plot, branky i vrata, přes léto se vyřešila havárie kanalizace v zahradě a před vstupem do kuchyně, opravit bylo třeba také vodovodní stoupačku v kuchyni,“ doplnil vedoucí oddělení správy nebytových prostor Václav Kotek.

Střecha spojovacího krčku se opravila ve školce Švédská, okna, podlahu a příčku v kuchyni má opravené školka ve Slunečné. Druhé pracoviště Mateřské školy Josefa Hory zvané Mšenáček má upravenou zahradu, kam nakoupila školka společně s městem herní prvky. Zahrada vznikla u budovy bývalé posilovny, do níž byla vestavěná další školková třída v roce 2018. Úprava přišla na necelý čtvrt milionu korun.

V roce 2022 čeká hlavní budovu školky, respektive její zahradu, velká revitalizace, na níž město získalo finanční příspěvek z Národního programu Státního fondu Životní prostředí ve výši 181 tisíc, zahrada má přijít na celkem na více než 400 tisíc. Realizovat se bude v létě 2022.