Jablonec má v plánu zakoupit aplikaci Zápis do škol firmy RedWeb, s.r.o., kterou využívá 12 měst v České republice pro zápisy do mateřských a devět pro zápisy do základních škol. „Například v Liberci probíhají elektronické zápisy prostřednictvím zmíněné aplikace s dobrou zkušeností už čtvrtým rokem,“ sdělil tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Ostatně, jak školy, tak magistrát mají s elektronickými zápisy zkušenost z předchozích dvou „koronavirových“ termínů zápisů. „V Jablonci proběhly už druhé zápisy do škol a školek kvůli koronaviru bez dětí,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Na základě dvouletých zkušeností s novou formou zápisu tak budou v městem zřizovaných školách nadále jednotně zápisy od příštího školního roku už jen elektronické. Proto magistrát pořídí nový software, který město vyjde na více jak dvě stě tisíc korun.

Oddělení školství jabloneckého magistrátu se myšlenkou elektronických zápisů do základních a mateřských škol zabývá již několik let. „Současná generace většiny rodičů je dostatečně počítačově gramotná, navíc elektronické zápisy prověřila také doba koronavirová, kdy přihlášky do MŠ a ZŠ bylo možné podat pouze elektronicky nebo vhodit do schránky,“ popsala vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová.

Zápisy pro školní rok 2022/2023 tak budou pouze elektronické. Magistrát proto zakoupí software, který bude uživatelsky vstřícný pro zákonné zástupce dětí a zjednoduší administraci školám. Výhodou je i fakt, že město tak bude mít v průběhu zápisu aktuální přehled.

Jablonečtí radní proto schválili nákup software za cenu 223 tisíc korun s tím, že roční platba za aplikaci činí necelých 43 tisíc korun.

Do prvních tříd devíti základních škol zřizovaných městem by v září měly nastoupit necelé čtyři stovky dětí, do školek bylo pro školní rok 2021/2022 přijatých pět set dětí.

Mnozí rodiče však své dítě nepřihlásili do třídy předškoláků, ani nezapsali do první třídy. Takovým rodičům hrozí pětitisícová pokuta. „Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání povinné. Bohužel mnoho rodičů k předškolní docházce své děti nepřihlásilo, a tak jim hrozí pokuta za nesplnění zákonné povinnosti. Stejně tak hrozí i řadě rodičů, kteří nenechali zapsat své šestileté dítě k povinné školní docházce. Proto se dá reálně předpokládat, že počty zapsaných dětí a žáků se do začátku školního roku 2021/2022 ještě změní,“ doplnila Květová.