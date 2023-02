"USAR týmy jsou vybaveny na vyhledávání osob ze zřícených domů. To znamená, že s sebou vezou echolokátory a štěrbinové kamery. Máme s sebou kynology, každý ten tým má s sebou lékaře," popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka na twitteru.

USAR tým je rozdělen do dvou týmů, z Prahy a z Moravskoslezského kraje. "Do Turecka budou odlétat odděleně, pražský tým by měl odlétat v pondělí 6. února podvečerních hodinách, časy budou upřesněny," řekla tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Zemětřesení v Sýrii a Turecku nepřežilo přes 2600 lidí. Svět posílá pomoc

Kynolog ze Semil je součástí těžkého USAR týmu. Ten se specializuje na vyhledávání a záchranu životů v sutinách obydlených oblastí. V zahraničí Češi pomáhali například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a dalších šest tisíc zranil. V českém týmu tehdy byli kromě hasičů i kynologové se psy, lékař i statik.

Pavel Viták je vedoucí pracoviště IZS a služeb na územním odboru Semily. Kynologická skupina Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje vznikla 15. června 2016.