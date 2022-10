A je se na co těšit. Své umění předvedou šperkaři z Německa, Velké Británie, Nizozemí, USA, Brazílie a dalších zemí, chybět samozřejmě nebudou ani mistři z Česka.

Dle původního plánu měl být hostem sympozia dokonce pedagog kampusu Idar-Oberstein a vynikající brusič Levan Jishkariani, který vede přípravu studentů v oboru zpracování drahých kamenů, s ohledem na ničivý letní požár školní budovy však bylo jeho sil třeba při zahájení nového semestru. „Pevně ale doufáme, že příštího turnovského setkání se již bude moci zúčastnit,“ sdělil kurátor muzea Miroslav Cogan.

Šperkařská sympozia pořádá muzeum v Turnově od roku 1984, představilo se tu více než 200 domácích a zahraničních autorů z Evropy i zámoří. V poslední dekádě se akce konala ve dvouletých cyklech, nezvykle dlouhou čtyřletou pauzu od předchozího ročníku zavinila koronavirová pandemie. Kvůli ní bylo mezinárodní setkání šperkařů v roce 2020 zrušeno. A tak se až po čtyřech letech v Kamenářském domě Muzea Českého ráje v Turnově opět rozezní zlatnické nástroje a prostor se na 10 dní promění v improvizovanou šperkařskou dílnu.

První kopii vladařské koruny jsem tvořil trochu omylem, říká turnovský šperkař

Sympozium se tentokrát uskuteční v podzimním termínu 4. až 14. října. „Zúčastní se ho jako obvykle zvučná jména z oblasti autorského šperku, společnost bude již tradičně pestrá teritoriálně, generačně i co do škály výtvarných názorů“ přiblížil Cogan.

Účastníky čeká již tradičně bohatý program zahájený odbornými exkurzemi, pokračovat se bude 8. října v dílenské části, během níž šperkaři zpracují nabyté zážitky do podoby nových šperků či výtvarných objektů.

Vše bude rozšířeno sérií videoprezentací účastníků, které jsou veřejnosti přístupné, stejně jako prostor dílny, takže návštěvníci mají jedinečnou možnost nahlédnout do tvůrčího procesu, který je jindy uzavřen do prostředí jednotlivých ateliérů a studií. „Zájemci o současný šperk tak mohou během sympozia vstoupit do osobního kontaktu s jednotlivými šperkaři a okusit atraktivní prostředí,“ popsala Lenka Laurynová z Muzea Českého ráje. Harmonogram jednotlivých přednášek teprve bude zveřejněn na muzejním webu a sociálních sítích.

Finále Miss Czech Republic 2022 ozdobily korunky z jablonecké šperkařské dílny

Již od 6. října budou vystaveny v Klenotnici muzea ukázky z tvorby jednotlivých účastníků. Stane se tak v rámci výstavy Symposion, v níž je o týden později nahradí výsledky sympozia, které rozšíří muzejní sbírku, čítající nyní už více než šest stovek šperků.

Českou a slovenskou účastnickou stopu sympozia tentokrát zajistí mladá generace českých šperkařů zastoupená Martinem Vernerem a sklářskou výtvarnicí a autorkou grafického vizuálu sympozia Martou Havlíčkovou.

Netradiční součástí programu letošního sympozia bude workshop s brusiči drahých kamenů a šperkaři, který je na pondělí 10. října připraven pro odbornou veřejnost v podobě účastníků sympozia a studentů oboru Design a zpracování drahých kamenů turnovské Střední uměleckoprůmyslové školy. Zlatník a šperkař Jiří Urban během něho představí za doprovodu glyptičky Evy Víškové-Mrákotové práci na kopii císařské koruny Napoleona Bonaparte, která byla počátkem roku 2022 představena v muzejní Klenotnici, a se svými bohatými zkušenostmi včetně podílu na restaurování relikviáře sv. Maura seznámí posluchače turnovský brusič Petr Šťastný.

Účastníci

Pozvání do Turnova letos přijala britská šperkařka Lin Cheung, německá výtvarnice Tamia Dellinger nebo Brazilka Kika Rufino. Českou a slovenskou účastnickou stopu sympozia zajistí mladá generace českých šperkařů zastoupená Martinem Vernerem a sklářskou výtvarnicí a autorkou grafického vizuálu sympozia Martou Havlíčkovou, ze Slovenska přijede Peter Machata. Na Slovensku žije také Sergej Dubovyk, absolvent turnovské „šperkárny“ s ukrajinskými kořeny a výrazný talent česko-slovenského šperkařského prostředí. Opětovnou účast potvrdila i argentinská výtvarnice Franciska Kweitel, klasik evropského šperku Hermana Hermsena či americká šperkařka a galeristka Julie Turner, která muzeu ochotně pomohla zorganizovat transport senzační loňské akvizice, secesního závěsu podle návrhu Antonína Karče ze Spojených států do Turnova.