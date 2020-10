Plynařskou sítí je většina obcí a měst doslova prošpikována. Přesto se najdou relativně velké obce plynem nepolíbené. Třeba Velké Hamry. Plyn přitom mají v Plavech či v Tanvaldu. Mezi nimi se v malém městečku v údolí řeky Kamenice topí v centrální kotelně. Štěpkou i olejem.

Výkopové práce při pokládce plynového potrubí do Velkých Hamrů. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Zdroj: Deník / Jan SedlákTo by se mělo změnit. O víkendu začaly ve směru od Plavů výkopové práce na prodloužení plynového potrubí do města. Dodavatelská firma GasNet a její dceřinná společnost GridServices má podle smlouvy s městem dovézt do Velkých Hamrů plyn v několika proudech, poté se má stát na 15 let dodavatelem tepla.