„Do žádné funkce kandidovat nebudu,“ říká Miroslav Pelta

Po abdikaci Miroslava Pelty nemá český fotbal předsedu. „Na žádnou funkci kandidovat nebudu,“ říká bývalý nejvyšší šéf výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky několik dnů před volbami.

Miroslav Pelta. Foto: DENÍK/ Miroslav Bergman

Brzy bude totiž jasno, kdo se nejvyšší funkce ujme. Už 12. prosince se rozhodne, který z kandidátů bude určovat, kam a jak se český fotbal posune nebo neposune. O funkci předsedy výkonného výboru FAČR se uchází Martin Malík a Petr Fousek. V současné době řídí ještě asociaci místopředsedové Roman Berbr a Zdeněk Zlámál.

„Co slíbí, to splní,“ říkají o Miroslavu Peltovi Jablonečáci, kteří dobře vědí, že peníze jak pro fotbal, tak pro další sporty i pro město dovedl bývalý brankář a později i majitel jabloneckého fotbalového klubu sehnat. Druzí mu zase nemohou přijít na jméno. Milovníci fotbalu si také pamatují, kterak, jako patnáctiletý junior, přišel do Jablonce ze Slovanu Varnsdorf a obsadil post gólmana. Pak přestoupil do A týmu mužů opět jako brankář.

A nezapomenou ani na to, že stál u zrodu nové etapy jablonecké kopané. Sám k tomu období uvedl: "Po revoluci vznikl fotbalový klub a kolegové mě v únoru 1991 přemluvili. Na valné hromadě jsem vystoupil s tím, že jsem připravený stát se předsedou oddílu."

Protože jeho kariéru předčasně ukončily zdravotní problémy, nastal ten správný čas, aby ho v roce 1991 valná hromada předsedou zvolila. Tehdy hrál Jablonec třetí ligu.

Ale potom si v roce 1992 parta kolem bývalého brankaře Jablonce řekla dost a začal boj o cestu zpět na ligové výsluní. V sezoně 1992/93 z toho byla jenom neúspěšná druholigová baráž s Bohemians Praha, ale o rok později už to klaplo. Jablonec suverénně vyhrál druhou ligu a po téměř dvaceti letech tak znovu postoupil do nejvyšší české fotbalové soutěže. A v ní hraje doposud.

Na tomto úspěchu měl lví podíl tehdy již prezident klubu Miroslav Pelta podporovaný zkušenými odborníky, jako byli například Jaroslav Dočkal, Luboš Šrejma a další.

Luboš Šrejma si Mirka v této etapě dobře pamatuje: „Mirek byl zapálený do fotbalu a chtěl, aby se v Jablonci hrál ten nejlepší. Nikdo to v té době nechtěl dělat. Hledal se tady předseda. Byl jedním z nejmladších funkcionářů. Vyžadoval plnění úkolů a choval se jako normální šéf.“

Fotbalový expert Jaroslav Hrabák, odborník a znalec nejen jabloneckého fotbalu v souvislosti s volbou nového předsedy FAČRu o Miroslavu Peltovi říká: „Je zajímavé, že po Ivanu Haškovi i další předseda, Mirek Pelta, padl zásahem z mimofotbalového prostředí v situaci, kdy si v českém fotbale vybudoval pozici takřka neotřesitelnou a po ekonomické stránce to pod jeho vedením šlo hodně dopředu. Teď bude fotbal začínat prakticky od nuly. A když už začíná od nuly, měl by to vzít z gruntu, a to ve všech směrech.“

Pod vedením Miroslava Pelty zaznamenal Jablonec nejúspěšnější éru v historii. V nejvyšší soutěži si mohl připsat řadu úspěchů, díky nimž patří nyní k historicky nejlepším klubům samostatné české ligy. V letech 1999 až 2006 si odskočil do Sparty Praha, kde zastával funkci generálního ředitele. Ale do Jablonce se zase vrátil. Na mimořádné valné hromadě FAČR v listopadu 2011 byl Pelta zvolen do funkce Předsedy asociace Českomoravského fotbalového svazu. A v ní setrval až do června letošního roku.

Černá a bílá, to jsou dvě tváře současného zastupitele města Jablonec za ODS. A to i díky kauze, která ho v květnu tohoto roku připravila o trůn a výsostní postavení v českém fotbale. Otěže v rukou držel od 17. listopadu 2011 až do 6. června 2017. Úspěšné postavení nejen na domácí, ale i světové fotbalové půdě nahlodalo obvinění z neoprávněného čerpání dotací pro sport na ministerstvu školství.

Na bývalého předsedu Peltu byla v květnu tohoto roku uvalena vazba. Postupně bylo obviněno pět osob a dvě sportovní organizace. Dnes už je na svobodě. Do sekretariátu FAČRu dorazila v červnu z rukou právního zástupce Bronislava Šeráka rezignace Miroslava Pelty na post předsedy.

Opoziční jablonecký zastupitel ze Změny pro Jablonec Jakub Macek po vypuknutí této kauzi uvedl, že zadržení Miroslava Pelty policií pro něj není žádným překvapením. „Byla jen otázka času, kdy něco takového přijde. Pan Pelta je různě aktivní na mnoha frontách, ať už je to stát, kraj nebo město. Peníze na sport získává různými způsoby a dost často kontroverzními. Příkladem je poslední schvalování tříletých dotací v Jablonci. Asi třetinu z celé částky si odnesl FK Jablonec,“ konstatoval Macek.

Jabloneckého bose propustil Městský soud v Praze z vazby po měsíci. Obvinění kvůli nezákonnému zacházení se státními dotacemi ale nadále trvá. Za normální situace by se určitě zúčastnil první prosincový den losování Mistrovství světa 2018 v Moskvě, které se bude konat v Rusku. Zřejmě by si nenechal ujít ani třešničku na fotbalovém dortu, finále. To sehrají dva nejlepší týmy 15. července příštího roku na stadionu v Lužnikách. V nejvyšších fotbalových kruzích a mezi vlivnými fotbalovými jmény by reprezentoval českou kopanou.



Miroslav Pelta se ale teď stáhl do ústraní. Pravidelně dochází na fotbalové zápasy I. ligy na jablonecké Střelnici. Je k vidění také na divizních utkáních místní TJ Jiskra Mšeno, ve které hraje jeho syn Adam. Nechybí ani na zasedání městského zastupitelstva.

Vánoční svátky stráví s rodinou v zahraničí. „Držíme tradiční Vánoce , jsem rád, když dostanu dáreček. Utajené do poslední chvíle sice už nezůstávají, ale pořád ještě chceme s manželkou připravit dětem překvapení,“ popsal vánoční atmosféru v rodině Mirek Pelta.

Ve vycestování, jak potvrdil jeho advokát Bronislav Šerák, mu nic nebrání. Zdůraznil, že Miroslav Pelta nemá žádné omezení co se týče cestování mimo republiku. „Může vycestovat bez omezení, jen musí informovat policii o tom, kde se bude zdržovat. Není to z důvodu kontroly, ale z důvodu dosažitelnosti, z důvodu doručení dokumentů nebo předvolání. Musí být schopen komunikace. Ale vzhledem k tomu, že má obhájce, je to v těchto věcech snazší, protože Policie funguje přes obhájce,“ upřesnil Bronislav Šerák.

O tom, že pro město i za současné situace zase něco „dělá“, se mohou jeho příznivci i odpůrci přesvědčit v samém centru města. A vyčítat mu jeho aktivitu určitě nebudou. Naopak. Konečně se totiž hnuly ledy a rozjela se oprava objektu s názvem Jizera. Kdysi proslulá kavárna, příjemné občerstvení a prodejna lahůdek v centru města několikrát měnila nájemce a hlavně chátrala. Aktivit se v jejich prostrách vystřídalo nespočet. Pak se stal majitelem domu Miroslav Pelta a zablýsklo se na lepší časy. Notně zničený objekt měl naději na novou tvář. A ta se právě teď rodí. Uvnitř se pracuje na plné obrátky a Jablonečtí se těší z toho, že nezůstalo jen u slibů. Opět se přesvědčili, že „co slíbí, to splní“. A to i přesto, že prokousat se byrokracií stavební dokumentace nebylo vůbec jednoduché.

Pelta také již dříve sdělil, že chce secesní perlu v centru Jablonce vrátit takřka do původní podoby ze začátku 20. století a že obnoví kdysi velmi oblíbený mléčný bar v přízemí domu. „Už mám nájemce do nebytových prostor domu. Určitě tady ale obnovím oblíbený mléčný bufet. Chci, aby si Jablonečané připomněli minulost, i já na Jizeru rád vzpomínám a těším se na posezení v ní,“ řekl Pelta.

Zdůraznil ale také, že Jizera vyžaduje velké investice a že je ve velmi dezolátním stavu, i když to zvenčí nevypadá.

Od kauzy rozdělování dotací na ministerstvu školství uplynulo šest měsíců. Na otázku, jaká je aktuální situace a kam se vyšetřování pohnulo, aktuálně informoval jeho advokát: „Probíhá standardní vyšetřování, další výslechy svědků, vyhodnocují se důkazy, tedy zajištěné materiály z FAČRu, což není nic mimořádného. Policie provádí vyšetřovací úkony a dál shromažďuje důkazy. Na jejich hodnocení je ale ještě brzy. Nedokážu odhadnout, kdy by to mělo končit, ale v dohledné době, třeba během půl roku, určitě ne. Ještě několik svědků chce policie slyšet. Také si může vyžádat prostor obhajoba, může navrhovat další svědky a další provádění různých důkazů.“

Advokát Miroslava Pelty také připomenul, že současná situace jeho klienta v ničem neomezuje, bývalý prezident FAČRu je povinen dostavovat se na vyzvání orgánů činných v trestním řízení k daným úkonům. „Stále platí presumpce neviny. Policie ho ale zatím k ničemu nepotřebovala k ničemu ho nevyzývala,“ zdůraznil advokát Šerák.