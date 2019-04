„Prodali jsme už skoro dvacet tisíc sazenic rychlené zeleniny salátu, květáku a kedluben. Přes dva a půl tisíce letniček a dvouletek, na 1 200 bylinek a stejný počet sazenic rajčat, která nabízíme hned v 15 odrůdách. Od malých cherry přes novinku chutí i tvarem připomínající jahody až po velké masité plody,“ popisuje vedoucí školního zahradnictví a učitelka odborného výcviku Marie Vojáčková. „Na rajčata je ale ještě brzy, stejně jako na papriky, okurky nebo muškáty,“ upozorňuje.

Skleníky tu praskají ve švech a všichni budoucí zahradníci mají plné ruce práce. Každé rajče, každý květák, hledík i pelargonii tu vypiplali od semínka. Začíná se hned v lednu. „Hned po vánočních prázdninách začne výsev kedluben, salátu a květáku. Pak přesně v daném termínu přijde na řadu další zelenina. Květiny se vysévají až později, v únoru,“ popisuje Vojáčková.

Tím to ale zdaleka nekončí. Poté, co rostlinky dosáhnou dvou lístků, nastane zdlouhavá a titěrná práce. Každá z těchto miniaturních rostlinek se musí s pomocí přepichovacího kolíku přesadit z výsevních plat do jakýchsi pláství, kde má každá z těchto miniatur možnost vytvořit vlastní kořenový bal. Pak se teprve hrnkují.

Každou rostlinku mají studenti v ruce třikrát. Třeba šikovná třeťačka Monika z Brniště na Českolipsku odděluje křehoučké zárodky rostlinek a usazuje je do důlků tři centimetry od sebe. Do řady se jich musí vejít deset. Moc řečí nenadělá, při práci musí být pozorná. „Děti učí tahle práce veliké, veliké trpělivosti a pečlivosti,“ chválí svěřence Marie Vojáčková.

Před koncem června jsou skleníky prázdné. Vykoupí se vše, od běžných odrůd zeleniny přes sazenice obří sladké cibule, nových druhů léčivých bylinek až po melouny, které v tropických měsících posledních let dozrávají i v českých zahradách. Tím ale práce nekončí. „Řízkují se pokojové rostliny a hned v červenci už začínáme s pěstováním chryzantém na Dušičky i stovek vánočních růží,“ vysvětluje Marie Vojáčková a dveře školní prodejny se pomalu otvírají.