Liberecký kraj - Nová výstava v botanické zahradě přibližuje stav květeny v Jizerských horách.

Výstava fotografií s názvem S botanikem do Jizerských hor v botanické zahradě v Liberci. | Foto: Deník / Kamil Košun

Mrtvé olysalé stromy trčící jako telegrafní sloupy a rozsáhlé holiny vytěženého lesa. Takto vypadaly Jizerské hory po dvacet let dlouhé ekologické katastrofě z dob socialismu, kdy je skrápěly kyselé deště. Jak se příroda z této kalamity vzpamatovala, teď připomíná nová výstava v Botanické zahradě Liberec nazvaná S botanikem do Jizerek, která prostřednictvím fotografií odhaluje, které vzácné rostliny se do dříve zpustošených lesů už vrátily.