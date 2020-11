Nejen s koronavirovou krizí, ale třeba i s údržbou městských lesů pomáhají v těchto dnech dobrovolníci. Obcím tak šetří peníze na boj se zhoršující se kůrovcovou kalamitou.

Veronika Kašovičová brala do lesa i své děti, které pomáhaly s odklízením trávy. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

Lesní hospodář jabloneckého magistrátu Michal Šarbort přišel v létě s nápadem, že by mohl oslovit zdejší osadní výbory s prosbou, zda by se lidé nemohli zapojit do ožínání stromků na nových plantážích. „Jednalo se především o ožínání stromků na lesních pasekách ve Mšeně v lokalitě Břízky a v Kokoníně v ulici Dalešická,“ upřesnil lesní hospodář. Ožínání stromků spočívá v osekání vzrostlé trávy a náletů, které mohou mladé stromky zadusit, v zimě při spadu sněhu by pak hrozilo jejich zlomení.