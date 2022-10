Sedmým rokem celý projekt výsadby nových stromů připravuje a zaštiťuje odborný lesní hospodář Jan Duda, který se stará o místní lesy nepasečným způsobem. Dosud bylo díky spolupráci s nadací vysázeno přes čtvrt milionu stromků. V letošním roce se několik firem rozhodlo, že kromě finanční pomoci zapojí své zaměstnance i do samotných výsadeb a přiloží ruku k dílu. Zatím se zapojily týmy ze Škody Auto, Komerční banky a chystají se vyrazit i pracovníci VGP nebo tým orientačních běžců. „Po ránu dorazil šikovný tým nadšených brigádníků, kteří se v oblasti Rychnova u Jablonce nad Nisou pustili do výsadby mladých buků a modřínů a podařilo se jim za pár hodin vysázet do země více než 200 stromků. Práce jim šla skvěle od ruky a nadšení jim nechybělo, i když je to činnost značně fyzicky náročná,“ popsal dobrovolnickou činnost Petrovský.

Jelikož jim šla práce rychle, mohli spolu vyrazit na krátkou exkurzi po místních lesích, kde si prohlédli nejen místa, na kterých řádil kůrovec, ale i obnovované lesy výsadbami z minulých let. „Zde o to více vynikla prospěšnost jejich práce, neboť dokázali osázet další kus lesa,“ dodal Petrovský. Jedna z dalších brigád proběhne v pátek 21. října a zapojí se do ní dobrovolníci z Českého svazu orientačních sportů.

Dlouhodobá péče

Výsadba nových stromků.Zdroj: Jakub TrsekZvyšování biodiverzity a výsadba druhově rozmanitých lesů patří v posledních letech společně s nápravou přirozeného vodního režimu k prioritám Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních a převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu hospodaření dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobu práce s lesem. „Výsadbou však péče o les nekončí, jejich vlastníci se prostřednictvím lesního hospodáře budou o nové výsadby starat dlouhodobě. Je nutné opravovat poškozené oplocenky, sazenice ožínat, aby nezarůstaly a pravidelně je chránit repelenty před zvěří,“ podotkl pracovník nadace Jakub Trsek.

Přemnožená zvěř je jedním ze závažných problémů, který trápí lesníky. Jak zdůraznil Jan Duda, pokud se nepodaří založit budoucí lesy s pestrou druhovou skladbou, nebudou tyto lesy dostatečně odolné a hrozí jejich opětovný rozpad. „Základem řešení problému je snížení stavů zvěře na stavy rovnovážné, odpovídající úživnosti lesů,“ dodal odborný lesní hospodář.