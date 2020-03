Dobrým andělem je stejnojmenná nadace, která už osm let pomáhá rodinám s dětmi, v nichž se objevila závažná, zpravidla onkologická nemoc. „Měsíčně registrujeme kolem stovky nových případů,“ uvedla ředitelka nadace Dobrý anděl Šárka Procházková.

Děti s onkologickou diagnózou tvoří kolem 20 procent potřebných. Dobrý anděl ale pomáhá i rodinám s dětmi s dalšími nepříznivými diagnózami. Zpravidla s těmi, kde výhled na zlepšení zůstává zpravidla jen toužebným přáním.

Filipův příběh

Jednou z takových je i rodina devítiletého Filipa z Jablonce nad Jizerou. Narodil se předčasně, v 35. týdnu s cytomegalovirusovou infekcí a váhou 1450 gramů. „Vůbec jsme netušili, že syn bude vážně nemocný. Postupně nám byly sdělovány další diagnózy a jiné vady, což pokračovalo ještě řadu let,“ svěřila se Filipova matka Jana. „Nejtěžší na tom bylo, že když už jsme se s něčím smířili, za krátký čas přišlo něco nového a museli jsme začít pracovat úplně jinak, znovu od začátku,“ popsala.

Malý Filip má diagnostikovanou těžkou mentální retardaci, hyperaktivitu, vrozenou oboustrannou hluchotu s implantovaným kochleárním implantátem, autismus a celiakii.

Ten, kdo vzdoruje jen této jedné jediné nemoci z celého spektra, které postihlo Filipa, ví, jak je finančně náročná jen samotná přísná dieta. V případě Filipa plynou další peníze na léky, pomůcky do speciální školy, ale také na náhradní díly a baterie ke zmíněnému implantátu.

Adamův příběh

Rodině tříletého Adámka s těžkou vývojovou vadou mozku, zraku a pohybového aparátu z Mníšku u Liberce zase nadace pomáhá se zvládnutím nákladné intenzivní rehabilitace, která syna v budoucnu čeká.

„Zatím pravidelně docházíme na cvičení k fyzioterapeutovi, na logopedii, čeká ho operace nohou a lázeňské pobyty. Nedávno jsme také vyzkoušeli cvičení v oblečku Therasuit, které není hrazeno zdravotní pojišťovnou, cena je přes dvacet tisíc korun. Adámek je malý, zatím může cvičit. Rádi bychom na to s pomocí nadace našetřili,“ vysvětlila Adamova matka Lenka.

Emin příběh

Zkušenost s Dobrým andělem popsali i manželé Suchopárkovi. Jejich pětiletá Ema je totiž jedním ze 24 dětí, kterým nadace pomáhá na Českolipsku. Minulý rok na jaře diagnostikovali lékaři jejich dceři Angelmanův syndrom, vzácnou genetickou poruchu. „Emička má potíže s chůzí, je plenována, nemluví, má diagnostikovánu epilepsii. Mentálně je na úrovni dvouletého dítěte a v tomto ohledu se už situace do budoucna příliš nezmění,“ popsala Emina matka Zuzana.

S dcerkou denně dojíždějí do 37 kilometrů vzdálené školky v Liberci. V bližším okolí dceru kvůli jejímu postižení nevzali. Dobrý anděl pomáhá s úhradou nákladů, jako je rehabilitace, terapie, potřebné pomůcky, či s běžným chodem domácnosti, protože do zaměstnání se paní Zuzana zatím vrátit nemůže.

Jak získat pomoc?

Pomoc od nadace Dobrý anděl rodiny získají zpravidla na základě doporučení lékaře. „V případě onkologického onemocnění už přímo v nemocnici,“ upřesnila Markéta Křížová z nadace. V ostatních případech je pak součástí žádosti potvrzení lékaře o stanovené diagnóze. V průměru přispívá nadace rodinám nemocných dětí šest tisíc korun měsíčně. U dětí s rakovinou tři roky, u neléčitelných nemocí a těžkých vývojových vad pak do 18 let jejich věku.

Příběh Markéty

Nadace Dobrý anděl nepomáhá jen přímo samotným dětem, ale i tam, kde rakovinou onemocní rodič. To je třeba příběh paní Markéty z Mostu. Přesně před rokem diagnostikovali lékaři mladé mamince, která se sama stará o dceru, rakovinu prsu. „Léčím se v pražské nemocnici, kam dojíždím na chemoterapii, biologickou a hormonální léčbu. Naštěstí mě toto příliš neomezuje vedlejšími účinky a dokážu se starat o sebe i o dceru. S ohledem na časovou náročnost léčby ale nedokážu chodit do práce a vydělávat, ačkoliv jsem se do poslední chvíle snažila. Jsou dny, kdy jsem nabitá energií a moji diagnózu mi připomíná jen to, že nemám vlasy, ale musím přiznat, že jsou i jiné dny,“ popsala mladá žena.

Příspěvky Dobrých andělů jí pomáhají dorovnat rozpočet. „Díky tomu se mohu i nadále léčit v Praze, kde se specializují na ženy, které onemocněly karcinomem prsu do 35 let,“ dodala žena.

Dobrým andělem není jen samotná nadace, ale i lidé z jejichž příspěvků se rodinám pomoci dostává. Většinou přispívají anonymně, pomocí se svému okolí nechlubí. Připadá jim přirozená. „Mám se dobře, nic mi neschází, tohle je to nejmenší, co mohu udělat a jak to vracet,“ vysvětlila motivaci pomáhat jedna z oslovených.

A jak pomoci? Podle Šárky Procházkové je to jednoduché. „Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a zadat libovolnou výši příspěvku. Následující měsíc uvidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomůžete,“ přiblížila ředitelka nadace Dobrý anděl.

„Veškeré dary vybrané v jednom měsíci rozdělujeme vždy první pracovní den následujícího měsíce potřebným rodinám. Příspěvky rozdělíme do posledního haléře,“ doplnila.