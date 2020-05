Mnozí rodiče otevření školek vítá. „Jsem doma se synem ráda, ale už se nudí, vymýšlí samé klukoviny. Troška režimu mu neuškodí,“ popsala pětatřicetiletá Eva z Jablonce.

Někteří rodiče ale děti do školky dát nechtějí. „Přijde mi to dost narychlo, přitom nemocní stále přibývají. Pokud mne nebudou v práci nutně potřebovat, zůstanu doma dále,“ sdělila naopak šestatřicetiletá Petra.

Magistrát otevření školek avizuje s předstihem, a to jako reakci na žádosti mnoha rodičů. „Rodiče bohužel často musí do práce, protože zaměstnavatel rozjíždí provoz v běžném režimu, a oni nemají kam děti umístit. Jde tedy o poptávku rodičů, nikoli o snahu města rodiče nahnat zpět do práce,“ sdělil náměstek primátora David Mánek.

V současné době město připravuje pro jednotlivá zařízení dezinfekční prostředky a pomůcky, objednalo také stojany na dezinfekci rukou. Prostřednictvím ředitelek zjišťovalo, jaký je skutečný zájem o návrat dětí do mateřských škol. „Podle našich předběžných zjištění by se školky měly naplnit zhruba ze dvou třetin. Personál je připravený nastoupit,“ doplnil Mánek.

Do jabloneckých mateřinek má dle výsledků dotazníkového řízení magistrátu přijít cca čtyři sta dětí, od 25. května je zájem ještě mnohem vyšší. Kapacita jabloneckých mateřských škol je zhruba šest set dětí.

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

Pokud rodiče dítě do školky nedají z jasně definovaného důvodu, mohou přijít o dávky ošetřovného na člena rodiny. Takový stav může nastat v případě, že je dítě samo nemocné nebo žije v domácnosti s osobou patřící do rizikové skupiny, tedy se seniorem nebo chronicky nemocným. „Co se týče šíření infekce z dětí na prarodiče, tam je třeba počkat na rozhodnutí vlády a ministerstva práce a sociálních věcí, jak bude definováno případné udělení práva na ošetřovné,“ nadhodil náměstek. Navíc bude zřejmě potřeba získat potvrzení od dětského lékaře. V době uzavírky podobná potvrzení vydávaly samy mateřské školy.

ZÁPIS ZA TÝDEN

Jablonec zřizuje osmnáct školek, které se na základě rozhodnutí rady města uzavřely 16. března. Od 19. března se otevřela ZŠ Liberecká pro děti do 10 let a tři mateřské – Hřbitovní, kterou 13. dubna vystřídala Mateřská škola v Nové Pasířské, dále školky v ulici Jugoslávská a Tichá. Otevřené byly pro děti zaměstnanců vybraných profesí nutných pro chod města i v době nouzového stavu.

Pro školní rok 2020/2021 se zápis do mateřských škol vzhledem k aktuální situaci a opatření ministerstva školství uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců od 11. května od 8 hodin do 15. května do 12 hodin.