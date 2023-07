Zároveň se ale na té stránce objevilo velké množství rasistických urážek. Jak jste vnímal tohle? To je fakt. Proto jsem se musel spojit s dalšími lidmi, kteří se o stránku začali starat se mnou, sám bych tu diskusi neuhlídal. Začali jsme lidi s rasistickými příspěvky upozorňovat na to, že si takové příspěvky nepřejeme, že celý problém vidíme jinak. Pokud s rasistickými příspěvky nepřestali, ze skupiny jsme je vyloučili a zablokovali. Samozřejmě, někteří z nich si začali vytvářet nové profily, nově příchozí se tak nyní snažíme selektovat i podle profilů na sociální síti. Příliš krátkou dobu působení na síti považujeme za podezřelou. Tím jsme se zbavili extremistických názorů a na stránce je relativní klid.

Policii jste předal hned několik videí, která si mladí agresoři sami nahrávali. Jak jste se k nim dostal? Raději bych to veřejně neventiloval. Nebylo to žádným nelegálním způsobem, ale některým lidem by se můj postup nemusel líbit.

Skupina už má více než 4500 příznivců. Vzniknout má občanské sdružení, politici se však obávají, že nespokojení lidé vezmou spravedlnost do svých rukou. „To vylučuji, vyvolalo by to šílenství,“ uklidňuje Jiří Pešat.

Pro mnohé lidi bylo nemilým překvapením, že se ve skupině začal hlasitě vyjadřovat zdejší podnikatel Pavel Kubíček, jehož jméno vzbudilo kontroverzní reakce.Pavel Kubíček je velmi inteligentní a má spousty kontaktů. Ve chvíli, kdy se do skupiny přidal, někteří lidé ze skupiny odešli. I já jsem byl ze začátku na vážkách, ale pak jsem ho poznal osobně, a jak jsme začali vše probírat, tak jsem zjistil, že to je člověk, který dokáže dát věcem řád. Myslím si, že do budoucna bude on hlavou připravovaného občanského sdružení.

Nemůže vzniknout z celého snažení třeba nějaké politické hnutí? Nebo dokonce domobrana, jak se obávají třeba lidé z vedení jabloneckého magistrátu?

Absolutně ne, na tom jsme se shodli hned na začátku a vložíme to do stanov. Osobně se zřejmě maličko stáhnu, ale v předsednictvu občanského sdružení budu. To sdružení bude mít jasný cíl, zlepšit bezpečnost v ulicích Jablonce ve spolupráci s úřady, policiemi a organizacemi sociálních služeb. Absolutně apoliticky. Tady politika nemá co dělat. Lidé, kteří budou tvořit páteř sdružení, mají názory zahrnující celou škálu politických proudů, v tom bychom se neshodli.

A ta domobrana?Vylučuji to. Pokud by se stalo tohle, vedlo by to jen k dalším a mnohem větším problémům. To je totální nesmysl. Některým lidem by se to asi na začátku iniciativy líbilo, ale nedokázali si ani představit, co by to vyvolalo za šílenství. Znovu opakuji, žádná domobrana.

V jednání jste i s politiky. Jak tohle probíhá?

Minulý týden jsem měl soukromou schůzku s primátorem Jablonce Milošem Vele, kde jsme si definovali, jak budeme dále postupovat. Ujistil jsem ho, že žádná domobrana nevzniká, naopak, že chceme s městem, stejně tak s policií, co nejúžeji spolupracovat.

Jaká je ta spolupráce teď?

Město nechalo ve školách distribuovat letáčky informující děti i rodiče, co dělat, pokud se stanou svědky násilí, v ulicích se objevily plakáty s těmi samými informacemi. Přijalo několik nových preventistů, zřídilo tísňovou linku. My chceme během pár týdnů spustit webovou stránku, kde chceme popsat, jak se chovat v určitých krizových situacích, kdy volat policisty, kdy úřady. Víme třeba, že někteří Jablonečané ohlašují na policii třeba nepořádek kolem kontejnerů, což přece nemůže řešit policista.

Cílem sdružení má tedy být bezpečnost v ulicích města. Lze vůbec dosáhnout ideálního stavu?

Myslím si možná trochu naivně, že ano. Určitě je v silách obyvatel trestnou a přestupkovou činnost některých jedinců v ulicích významně eliminovat. Musí se k té snaze ale přihlásit co nejvíce lidí. Problémem je totiž jistá letargie. Když vidím nějaké protiprávní jednání, je přece normální zvednout telefon a zavolat policii nebo strážníky. Počet telefonátů i výjezdů se od té doby, co jsme na stav upozornili, zvýšil. Důležité je, že se od května neudálo v ulicích Jablonce žádné napadení. Sám primátor mi říkal, že je dobře, že skupina vznikla, že se o problému začalo mluvit. Jsem ale z toho trochu rozpačitý, protože město muselo o problému stoprocentně vědět už před tím.

Máte ambice i v rámci změn legislativy. Ty se týkají čeho?Chceme zpřísnit podmínky v ubytovnách. A důsledněji je kontrolovat. Můžu říci, že i v některých ubytovnách v Jablonci nejsou dodržovány bezpečnostní prvky. Podle nás by některé mohly ihned uzavřít kontroly požární bezpečnosti či hygieny. Přes poslance z Jablonecka jsme podali podněty do Poslanecké sněmovny, aby byly více adresné sociální dávky. Aby byly podmíněny tím, že děti chodí pravidelně do školy, že člověk, který dávky pobírá, pracuje. Stačilo by, aby třeba udělal týdně dvacet hodin pro město – pak by dostal dávky.

V pátek prošli zástupci skupiny Jablonec – Město bez násilí problémová místa v centru Jablonce. Jak procházka dopadla?

Až překvapivě pozitivně. Takový klid jsem v Jablonci dlouho nezažil. Ale možná to bylo tím, že jsme procházku veřejně prezentovali. Příští už domluvíme interně, chceme pozvat i některé úředníky, kterých se problematika týká, dobrá by byla i účast někoho z vedení města.

JABLONEC - MĚSTO PROTI NÁSILÍ



- Skupinu založil v květnu letošního roku Jiří Pešat jako reakci na napadení svého syna skupinou výrostků ve Mšeně.

- Pešat získal další důkazy o napadání obyvatel v podobě několika videí, která si natáčeli sami agresoři. Předal je policii a médiím.

- Skupina má více než 4500 členů, v drtivé většině jde o obyvatele Jablonce nad Nisou.

- V nejbližších dnech či týdnech má vzniknout občanské sdružení.