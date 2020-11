Nařízené plošné testování se bude týkat klientů, zaměstnanců i dobrovolníků, kteří v domovech vypomáhají. „Absolvovat povinný test budou muset všichni ti, kteří pracují v přímé péči,“ řekl hejtman Martin Půta.

Distribuci antigenních testů má na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s pojišťovnami. Podle hejtmana však zatím testy do zařízení nedorazily. V domovech na ně ale nečekají. „Už od poloviny října probíhá testování zaměstnanců v domovech pro seniory. Jsou to právě oni, kdo mohou zanést do zařízení nákazu koronavirem, aniž by o tom věděli,“ upřesnil Půta.

V Domově důchodců Velké Hamry na Jablonecku testují na covid-19 už čtyři týdny. Zaměstnanci podstupují test každé ráno při vstupu do budovy, denně jich udělají 40 až 50. „Díky včasnému testování se nám daří udržet situaci v normě, i když v některých případech test vyjde pozitivně,“ uvedl ředitel domova Čestmír Skrbek. V případě, že je klient pozitivní, přesunou ho na zdejší infekční oddělení, zatímco jeho kontakty putují na karanténní oddělení.

„Snažíme se ze všech sil naše babičky i dědečky ochránit, hezky se o ně postarat a nemít jen špatnou náladu. I díky pravidelnému testování a přijatým opatřením nepanuje v domově napjatá atmosféra a klienti se absolvování testů nebojí, naopak někteří se nechají rádi otestovat,“ dodal Skrbek.

Minulý týden začali testovat zaměstnance i v Domově důchodců Český Dub. „Jelikož máme od září zakázané návštěvy, největší hrozbu nákazy představuje kontakt se zaměstnanci. Z logiky věci jsme se tedy zaměřili na ně,“ podotkl ředitel Domova Radim Pochop, který v nařízeném plošném testování vidí i značnou časovou náročnost. Aktuálně žije v domově důchodců 96 klientů, o které se stará 70 zaměstnanců. „Jeden test včetně vyhodnocení zabere dvacet minut. A pro sestry, které jsou už teď vytížené, to je další úkol navíc,“ vysvětlil Pochop.

V nejbližší době by mělo proběhnout jednání s firmou, která by prostřednictvím sponzorských peněz vybudovala v domově tzv. návštěvnickou kukaň s plexisklem. „Tím bychom umožnili kontakt klientům s jejich rodinami. Nedošlo by k fyzickému kontaktu, ale aspoň by se mohli vidět,“ doplnil ředitel českodubského domova důchodců.

S koronavirem a používáním antigenních testů mají zkušenost i v libereckém Domě seniorů Františkov. S nákazou bojovali jak na jaře, tak i teď na podzim. Řediteli Janu Gabrielovi vadí rozhodnutí, která nemají logiku. A právě plošné testování klientů k nim patří. „Smysl přece má testovat zaměstnance, kteří se pohybují ve svých rodinách, nakupují, pohybují se mimo dům seniorů. Místo toho se rozhodne o plošném testování klientů, kteří jsou už delší dobu bez návštěv, a jediným nebezpečím jsou pro ně tedy zaměstnanci sociálních služeb,“ zdůraznil Gabriel.

Podle něj vláda podcenila dění v sociálních službách, ale jedná se o dlouhodobý problém. „Snad to bude pro mnohé ponaučením, snad si mnozí uvědomí, jak důležitou i odpovědnou práci dělají zaměstnanci v sociálních službách, a že si oni i jejich práce zaslouží respekt a úctu,“ dodal.

V Domově důchodců Sloup v Čechách na Českolipsku vyčkávají, jak se situace vyvine. „Představa, že v okamžiku, kdy je nedostatek zaměstnanců, bychom testy měli opakovat jednou za pět dní, je nepředstavitelná. Vychází to i na víkend, kdy je v domově jedna sestra, která dělá všechny zdravotnické úkony a ještě by měla klienty a zaměstnance otestovat. To by se musela naklonovat,“ zmínila ředitelka domova Dagmar Žaloudková.