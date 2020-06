Po dokončení, jemuž předcházela náročná, několik let trvající pečlivá příprava, bude sloužit obyvatelům celého Libereckého kraje, včetně spádových oblastí Ústeckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. „Stavět bychom chtěli za rok, nejpozději za dva,“ připomněl mluvčí KNL Václav Řičář.

Nemocnice teď čeká na stavební povolení. To by mohlo město Liberec vydat během podzimu, souběžně se bude připravovat i výběrové řízení na dodavatele samotné stavby. Práce na sanaci Kristiánovy ulice by měly trvat do konce prázdnin. „Paralelně probíhají přeložky sítí, částečně v areálu, částečně v jeho okolí, “ popsal Řičář ruch v Klášterní ulici.

Práce se budou odvíjet právě od zmíněného energocentra. „To se musí postavit jako první, protože na něj bude postupně přepojena celá nemocnice,“ upřesnil náměstek pro výstavbu Petr Moos. Součástí budovy v Kristiánově ulici bude i parkoviště s kapacitou 130 míst. Samotná ulice ale zůstane pro veřejnost zachována, prostupný zůstane i celý areál. Vedení nemocnice také jedná o přímé autobusové lince z městského terminálu.

Zdroj: Deník / Jana ŠvecováVýstavbou nového pavilonu urgentní medicíny, který se v kraji plánuje už od 90. let, by se KNL měla dostat na úroveň nemocnic fakultních. Tam už ostatně díky centrové péči v oblasti traumatologie, neurologie a neurochirurgie, onkologie a kardiologie dávno patří. Podle ekonomické ředitelky KNL Hany Jelínkové tomu odpovídá i finanční hodnocení výkonů z pohledu zdravotních pojišťoven.

„Medicínská péče je na vysoké úrovni, kvůli nevyhovujícím budovám se ale stále rozchází obsah s formou. Troufám si říct, že po dostavbě nového pavilonu na tom budeme v kraji dokonce lépe, než na tom jsou fakultní nemocnice,“ podotkl generální ředitel nemocnice a bývalý přednosta traumacentra Richard Lukáš.

Zdůraznil ovšem, že se to bude týkat pouze 120 lůžek nového objektu. Zbývajících 880 bude i nadále v nevyhovujících prostorách. Jako příklad uvedl ředitel Lukáš pavilon interny, který byl stavebně přežitý už v 80. letech, kdy se otvíral. Proto by se podle něj do budoucna nemělo upustit od plánů na druhou, případně třetí etapu modernizace areálu.