KOBEROVY - Třináct pasivních domů v Koberovech mohli zájemci zhlédnout o víkendu v rámci Dne otevřených dveří. Přes tři sta návštěvníků si nenechalo ujít prohlídku s odborným doprovodem jak uvnitř, tak vně domů. Největší výhoda pasivní zástavby je to, že minimalizuje tepelné ztráty o devadesát procent vůči běžné zástavbě.

Den otevřených dveří Pasivních domů v Koberovech si nenechal ujít ani Michal Rybář a Jiří Málek z Prahy. Třináct domů je situováno tak, aby výhled nejméně na sto metrů na jižní stranu měl každý obyvatel. | Foto: DENÍK/Lenka Brabencová

„Domy mají zásadní znaky, díky kterým spotřeba energie vytápění přijde ročně zhruba na čtyři a půl tisíce korun. Přibližně stejná částka připadne na ohřev vody a na spotřebu elektřiny v domácnosti,“ uvedl Petr Morávek, majitel firmy, která domy postavila.

Teplo i příjemný vzduch se udrží v domě díky extrémně zesílené obvodové tepelné izolaci domu včetně podlah. Dalším znakem je řízené větrání s rekuperací tepla. „Nedílnou součástí domů je využití vnějších solárních zisků, což znamená natočení prosklených otvorů na jih, aby v topném období byl maximálně prosvětlován a v létě naopak stíněn,“ vysvětlil Petr Morávek.

Pokud někomu nestačí teplo nasbírané během roku, může si v topné sezóně přitopit krbovými kamny s teplovodním výměníkem. Součástí každého domu je také vzduchotechnika, tudíž naopak v žádném domě není umístěno topné těleso.

Z třinácti domů v Koberovech je jich obydleno devět a jeden z nich má významnou funkci školicího střediska. Ojedinělá výstavba pasivních domů v Koberovech trvala zhruba půl roku s tím, že byly plně funkční na jaře tohoto roku. „Tyto domy nejsou v žádné jiné lokalitě v ČR. Do budoucna máme vytipované další tři lokality, kde bychom chtěli zahájit výstavbu pasivních domů,“ uvedl Petr Morávek s tím, že současné parcely mají velikost v rozsahu 900 až 1400 metrů čtverečních.

Za nízkoenergetický dům zaplatí zájemce o osm procent více než za běžný standard, který je srovnatelný prostorově. Při dnešních cenách energií by se náklady měly do deseti až dvanácti let vrátit.

Bydlení v pasivním domě si pochvaluje i Zdeněk Zikán, který v domě bydlí dva měsíce. „Největší přínos vidím ve vlhkosti vzduchu, která je až šedesát procent, také na hlučnost vzduchotechniky si nemůžeme stěžovat,“ řekl Zikán.