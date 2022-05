Lidé si už ze stavebních prací v Jablonce tropí legraci. „Tak jsem přijel do Jablonce a teď nevím, jestli se odsud dostanu,“ pousmál se mladý řidič červeného Renaultu. Jako výchozí a cílový bod vybral redaktor kruhovou křižovatku v části Vrkoslavice, na samém okraji Jablonce. Hned za ní čeká v Rychnovské ulici na řidiče první čekání. Důvodem stavby je odstranění výusti při rekonstrukci vodovodu. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a je řízen semafory. Ty mají vcelku dlouhou frekvenci, takže si řidiči počkají několik minut. Omezení měly trvat do konce dubna.

Cesta do centra města potom probíhá v běžném režimu. Na kruhové křižovatce U Zeleného stromu lze zahlédnout omezení provozu ve směru na Liberec. Silnice je zde ale jen zúžená, projíždějící musí zpomalit na 30 kilometrů v hodině. Na přilehlém Anenském náměstí bagry hloubí obří jámu pro retenční nádrž.

Jede se dál. Ulice Podhorská, kudy míří automobily ze samého centra Jablonce dál, je uzavřená. Na kruhové křižovatce v ulici 5. května je nutné odbočit dle objížďkových značek. Objížďka ale měří asi jen 400 metrů, ulicí SNP se řidiči dostanou na starou trasu. Státní podnik Ředitelství silnic a dálnic naplánoval rekonstrukci mostu po němž vede silnice až do konce září letošního roku. Jeden z hlavních průtahů Jabloncem tak bude přes letní turistickou sezonu opět uzavřen. Ulice byla přitom uzavřena kvůli havárii na rekonstrukci historické budovy střední školy již od podzimu roku 2018 do začátku roku 2021. „Moc tomu nerozumím, proč to neudělali najednou? Naštěstí není objížďka nijak dlouhá a je přehledně značena,“ poznamenal dvaapadesátiletý Petr Šikola, který Podhorskou ulicí projíždí denně.

Dalším cílovým místem je kruhový objezd u Paseckého náměstí, za nímž už je v podstatě okraj města. Od kruhové křižovatky na kraji Jablonce až sem jel redaktor za dodržování všech pravidel silničního provozu skoro přesně 13 minut.

Nazpět se vracel z kruhového objezdu v Pasekách ulicí U Přehrady. Tady čekají na řidiče další semafory. Liberecký kraj tu financuje rekonstrukci ulice, která je součástí krajské silnice třetí třídy. Pracuje se hlavně v křižovatce u Jablotronu a společnosti ABB. Investorem akce je Liberecký kraj, Jablonec se bude podílet na úpravě chodníků, veřejného osvětlení a vegetace. „Hotovo by mělo být v září. „Cena je zhruba o tři miliony nižší, než byl původní odhad. Liberecký kraj přijde stavba na 13 milionů, město přispěje necelými čtyřmi miliony,“ sdělil náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták.

I tady musí řidiči počítat s pár minutkami stání. Silnice je tu frekventovanější než ta přes Kokonín. Kolony vozů se tu v poledne a krátce poté tvořily z obou směrů, frekvence semaforů je ale přijatelná, většina vozidel stála v koloně jen po jednu dobu frekvence. „Jen mě štve, že je uzavřen takový dlouhý úsek. Přitom je tady kolik, čtyři, pět dělníků? Kdyby jich tady bylo padesát, tak to musí mít za pár dnů hotové,“ poznamenal asi padesátiletý řidič přes okénko.

Zelená - trasa cesty. Modrá - objížďka části Podhorské. Červená - uzavřená část ulice Podhorské. Růžová - jeden pruh, semafory.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Zbytek cesty probíhá taktéž v běžném provozu. Jen v Kokonínské ulici před cílovým kruhovým objezdem je opět potřeba počítat s několikaminutovým zpožděním. Na kruhovém objezdu ve Vrkoslavicích byl redaktor za něco přes 14 minut. Tedy asi o čtyři minuty pomaleji než při provozu bez omezení. To není žádný dopravní chaos.

Ale v Jablonci se pracuje na dalších silnicích, byť ne tak důležitých. V Kamenné ulici, protínající srdce města kolem radnice, se pokračuje ve výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci sítí. Práce jsou rozdělené do dvou let a náklady na městskou část přesáhnou 19 milionů korun.

Úplně uzavřená je až do listopadu ulice Průmyslová od Liberecké po ulici 28. října. Stavba inženýrských sítí bude rozdělená do dvou etap, zahrne i samotnou křižovatku a rozpočet na ni počítá s částkou 13,6 milionu korun.

Do října se bude pracovat v Lesní ulici. Oprava za 12,7 milionu korun se týká části od železničního přejezdu po křižovatku s ulicemi Lesní stezka a Liliová.

Od začátku března pokračují opravy ve Hřbitovní ulici. Uzavře se tak dvouletý projekt, město za letošní část zaplatí více než devět milionů korun. Uzavírka části ulice potrvá do srpna. Ulice Stará osada bude uzavřená do října kvůli dokončení stavby dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení i komunikace. Město za dílo letos zaplatí téměř 16 milionů korun. Úplně uzavřená je do srpna Letní ulice v Kokoníně. Stavějí se zde vodohospodářské sítě.