Rekonstrukce mostů na průtahu Libercem zkomplikuje letos řidičům průjezd městem. Stavební práce a uzavírky potrvají až do příštího roku. Opravovat se budou celkem tři mosty. Na prvních dvou se podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radka Mátla začne pracovat letos na jaře. Most nad Košickou ulicí přijde na řadu jako poslední. Oprava ale čeká třeba také liberecký tunel.

Náklady na opravu mostů se pohybují okolo 377 milionů korun.

Že půjde o významnou komplikaci pro řidiče, potvrzují aktuální údaje ŘSD ze sčítání dopravy. Z těch vyplývá, že právě silnice I/35, na které se mosty nachází, patří k nejzatíženějším místům v kraji. „V úseku mezi I/14 a ulicí Košická projede denně okolo 51 tisíc motorových vozidel. Druhý nejvyšší počet byl zaznamenán na dálnici D10 v úseku mezi Březinou a Svijany, kde za jeden den projede více než 27 tisíc aut a necelých 15 tisíc aut denně projede náměstím Českého ráje v Turnově,“ uvedla Dana Zikešová za Ředitelství silnic a dálnic ČR. Průtahem Liberce a úsekem mezi Svijany a Březinou pak jezdí také největší počet nákladních aut.

Na komplikace se musí řidiči připravit i ve Svijanech. Liberecký kraj tam plánuje rekonstrukci dvou mostů, které překlenující silniční tah z Liberce do Prahy a železniční trať v obci. Opravu, která má začít také letos na jaře, provede firma Metrostav Infrastructure za 95 milionů korun. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku. Doprava pod mosty bude svedena do jednoho pruhu v každém směru. O případných objízdných trasách rozhodne silniční správní úřad.

„Veřejnou zakázku jsme zadali formou design & build – vyprojektuj a postav, což v praxi znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny zadávacích požadavků. Tento dodavatelský systém se používá zejména u technicky náročnějších rekonstrukcí, kde je potřeba urychlit průběh stavebních prací,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták. Mosty ve Svijanech se dočkají nového povrchu, odvodnění, zábradlí i dopravního značení.

Práce na průtahu Libercem budou rozsáhlé a trvat by měly dvě stavební sezóny. „Doprava se bude svádět na jeden jízdní pás v režimu 2 + 1, takže to může tvořit případné kolony," řekl ČTK generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Mosty, které byly postaveny v 70. letech, nejsou v dobrém stavu a často je tam omezený provoz. Oblast napojení na silnici I/14 na Jablonec se začne opravovat na jaře, navázat by na ni měla i demolice a výstavba nového mostu nad Košickou ulicí. „Rádi bychom s ní začali v příštím roce, nicméně čekáme na to, jakým způsobem se vyjezdí dopravní omezení. Dokumentaci máme hotovou a je to jen o zahájení výběrového řízení," uvedl ředitel liberecké Správy ŘSD Jan Wohlmuth. Připravena je podle něj i dokumentace k rekonstrukci libereckého tunelu. „Obávám se ale, že takhle dlouhé omezení už nebude únosné. Budeme se snažit maximálně zrychlit ty mosty, abychom mohli co nejdříve zahájit rekonstrukci tunelu, který se zase bude dělat za provozu, takže to bude zase o jistých omezeních," dodal.

Kvůli komplikacím, které opravy a uzavírky způsobí v Liberci, se chce vedení města přihlásit jako účastník správního řízení o uzavírkách. „Nechceme si nenechat vnutit od státu příliš dlouhou uzavírku. Stát bude muset prokázat, které objízdné trasy bude chtít používat, a jak dlouho," řekl už dříve primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Tím, že dojde k omezení dopravy na průtahu městem, se dá očekávat, že více aut bude projíždět Košickou ulicí a třídou Dr. Milady Horákové. Právě tam město odloží plánovanou rekonstrukci, aby se vyhnulo dopravnímu karambolu. „Dělat se bude až po skončení prací v letech 2024 a 2025," doplnil primátor. Ve městě se ale budou dělat další práce, které dopravu zkomplikují. Týká se to Sokolské ulice a stavět se bude Nová Pastýřská. „Musíme ale brát ohled na občany a koordinovat uzavírky tak, aby to vždy bylo kudy objet, takže ten nový vnitřní městský okruh budeme dělat po etapách," dodal Zámečník.