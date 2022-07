„Byly propadlé kanalizační poklopy, uzávěry vodovodního řadu a vyskytovaly se zde praskliny a deformace, které by přes zimní období nevydržely a vznikaly by na tom místě výtluky,“ přiblížila krajská mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Hluk projíždějících vozidel přes nerovnosti obtěžoval v okolí bydlící obyvatele. „ŘSD se jako správný hospodář snaží těmto situacím předcházet a tím šetřit i náklady na budoucí údržbu, jelikož výsprava studenou asfaltovou směsí není efektivní a je finančně náročnější než výsprava v letním období,“ doplnila Zikešová. Opravou byla zasažena doprava na silnici spojující Turnov, Železný Brod, Tanvald, Harrachov a Polsko.

Státní podnik dále pracuje i na kompletní rekonstrukci mostu v Podhorské ulici v Jablonci. „Pro řidiče je místo zcela uzavřené a objedou ho po dopravně značené trase. Rekonstrukci plánujeme ukončit v září,“ sdělila mluvčí ŘSD. Na kruhové křižovatce v ulici 5. května je nutné odbočit dle objížďkových značek. Objížďka ale měří asi jen 400 metrů, ulicí SNP se řidiči dostanou na starou trasu.

Silnice i koleje

Dopravu v Jablonci letos komplikuje i rekonstrukce ulice U Přehrady, která je součástí krajské silnice třetí třídy. Součástí stavby je úprava povrchu silnice a napojení na areál společnosti ABB. Dojde také k přemístění autobusových zastávek či ke změně podoby vjezdu do areálu tamních firem. Podél silnice vzniknou nové chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Rekonstrukce úseku silnice U Přehrady až k ulici Palackého by měla následovat v příštím roce.

Na podzim poprvé kopnou, v Semilech vznikne moderní dopravní terminál

Stavaři budou do září právě i v ulici Palackého. „Po skončení stavby bude mít část ulice Palackého od světelné křižovatky k Hornímu náměstí nový asfaltový povrch, obnovené vydlážděné chodníky, v dlažbě budou i nová parkovací stání. Větší bezpečnost zajistí také ledkové osvětlení silnice i přechodů,“ doplnil náměstek primátora Petr Roubíček.

Omezení si „užívají“ i obyvatelé ulic, do kterých se odbočuje přes tramvajovou trať vedoucí ulicí Budovatelů. Trať totiž prochází rekonstrukcí a modernizací, stavba má trvat do dubna příštího roku.

Uzavřena je i ulice 28. října, a to z důvodu pokračujících prací na kanalizaci v ulici Průmyslová. Uzavírka ulice je plánována do 17. srpna.

Loužnice bojuje proti burácejícím motorkám. Policejní akce nepomáhají

Stavební ruch znepříjemňuje život i obyvatelům ulice Budovatelů a okolí. Tady se nepracuje v silnici, ale na tramvajové trati, která prochází modernizací. „Někdy je ten hluk opravdu veliký. Občas stavaři dělají dlouho do noci, to není normální,“ popsala obyvatelka jednoho z přilehlých panelových domů. „Dle ověření u investora se jednalo o dvoudenní akci, kdy stavební firma musela pracovat kvůli termínu a umožnění napojení ulice Na Vršku do večerních hodin, a investor, tedy Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec, byl o této mimořádné činnosti informován. Nejednalo se tudíž o žádnou svévoli stavební firmy,“ vysvětlil Luboš Kousal z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu.

Kvůli rekonstrukci tramvajové tratě Liberec – Jablonec je do 31. července uzavřen úsek na silnici v Proseči nad Nisou kvůli dočasnému převedení kanalizace.

Stále je uzavřena i ulice Kamenná v samém centru Jablonce. Pokračuje se tu ve výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci sítí. Práce jsou rozdělené do dvou let a náklady na městskou část přesáhnou 19 milionů korun.