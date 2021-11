Cirka 75 milionů korun ročně bude stát v Jablonci mezi lety 2023 až 2028 městská hromadná doprava. Město tuto cenu vysoutěžilo v červnu, k podpisu smlouvy s vítězem ale došlo až nyní. Kvůli námitkám společnosti BusLine, která provozovala jabloneckou MHD ještě nedávno. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil své rozhodnutí a neshledal žádné nezákonnosti.

Po letech dohadů, zrušených soutěží a krizových řešení má Jablonec konečně jasno. „Máme oficiálně podepsanou, platnou a účinnou smlouvu na pětiletou dodávku dopravních služeb ve městě a na Jablonecku,“ oddechl si primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Veřejnou zakázku město vyhlásilo letos v červnu s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů, tedy skoro 7 milionů linkových kilometrů za celou dobu zakázky. Do zadávacího řízení se přihlásilo celkem šest dopravců.

Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný, dceřiná společnost dopravního giganta ICOM, s cenou 54,97 Kč za kilometr. Současný dopravce, společnost Umbrella Coach & Buses do 31. ledna 2023 zabezpečuje dopravní obslužnost Jablonecka s celkovou cenou 60,56 Kč za kilometr.

Nový dopravce předpokládá na zakázku nasadit autobusy Mercedes – Benz Citaro (stejně jako Umbrella) a Iveco First FCLLI Hybrid. „Oproti současným autobusům budou navíc vozidla vybavena i USB nabíječkami,“ popsal ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní, která koordinuje městskou dopravu, Luboš Wejnar.

Společnost BusLine se odmítla k rozhodnutí ÚOHS vyjádřit. „Za skupinu BusLine se dále vyjadřovat nebudeme,“ přesně odpověděl mluvčí společnosti Radovan Vrátný.

Proč ne deset let?

Zajímavostí je, že Jablonec vybral dopravce jen na pět let, když standardem je v obdobných řízeních let deset. Třeba MHD v České Lípě zajišťuje právě společnost BusLine, smlouvu s městem má od roku 2019 až do 2029. V letošním roce má město pro zajištění městské hromadné dopravy v rozpočtu vyčleněnou částku 56 milionů korun.

V krajském městě zajišťuje MHD Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec (DPMLJ). Jablonec jako majoritní akcionář ale nebyl spokojen s jeho fungováním.

I proto má chaos v zajištění MHD v Jablonci hluboké kořeny. Na konci roku 2019 měla skončit smlouva Jablonce s DPMLJ, pro které subdodavatelsky službu na Jablonecku zajišťoval dopravce BusLine. Ten ale už v roce 2018 vypověděl smlouvu vůči DPMLJ kvůli neuhrazeným pohledávkám. Dopravní podnik nebyl schopen dopravu v Jablonci zajistit, a město proto na konci ledna narychlo uzavřelo přímou dvouletou smlouvu s BusLinem. Ta skončila 31. ledna 2021.

Na zajištění veřejné dopravy v Jablonci a okolí na příštích deset let vypsalo vedení města na začátku roku 2019 veřejnou zakázku. V dubnu ji získala společnost About Me s nabídkovou cenou 48,38 korun na kilometr, tedy 684,577 milionu korun bez DPH. Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu. Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak společnost BusLine, která se tak poprvé obrátila na ÚOHS. Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město nakonec soutěž zrušilo.

Protože nové vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení by se nestihlo do 1. února 2021, kdy končila smlouva s BusLine, muselo město využít institutu poptávkového řízení. V prvním podala nabídku jediná firma BusLine. Zastupitelé ji ale na začátku října odmítli. Nabídková cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká.

Právníci, kteří pro město soutěž zajišťovali, doporučili vzhledem k situaci na trhu poptávku zopakovat.