Protože se vývoj epidemie v České republice zhoršuje, rozhodl se podnik pro toto řešení. Důvodem je hlavně ochrana jeho zaměstnanců, aby mohl být zachován provoz společnosti, ale také příchozí veřejnosti.

Lidé mají tedy povinnost zakrýt si dýchací cesty při vstupu do do zákaznického centra, oddělení přepravní kontroly a dispečinku na terminálu MHD ve Fügnerově ulici. Stejná pravidla platí i pro ostatní objekty společnosti v ulicích Mrštíkova a Vilová. Opatření platí do odvolání.