Nebezpečná byla před několika lety křižovatka zvaná Rádelský mlýn. Ze směru od Jablonce nad Nisou se tady najíždí na Liberec a opačně na Turnov a Prahu. Když křižovatku, kde docházelo k těžkým autonehodám, ŘSD za skoro půl miliardy rekonstruovalo, problémy neustaly.

V prvních dnech provozu zde najelo hned několik řidičů ze směru od Jablonce do protisměru. Najeli na nový most, který svádí dopravu opačným směrem, nerespektovali dopravní značení, přejeli dvojitou čáru a vjeli do protisměrných pruhů.

Podle ředitele liberecké pobočky ŘSD Jana Wohlmutha tito řidiči jeli buď po paměti, nebo se slepě spoléhali na navigaci. Některé totiž nejsou aktualizované. „Křižovatka je jinak zřetelně značená, několik set metrů před ní je navíc dvojitá čára, která se nesmí přejíždět,“ podivil se Wohlmuth.

Příjezd od Jablonce tak musel být osazen bariérou mezi pruhy v podobě výstražných sloupků a značkami o směru jízdy.

Riskantní zkrácení cesty

Na silnici spojující Jablonec s Libercem se nachází další nepřehledné místo. Odbočka od Dobré Vody je sice řádně značená, několik let tu platí zákaz odbočení, řidiči to ale ignorují. Zkracují si tak cestu do Rychnova a dále i na Železný Brod. I když tady platí zákaz odbočení do vedlejší komunikace ze směru od Jablonce a z vedlejší komunikace ve směru na Turnov a Liberec, vozidla tu odbočují proti předpisům běžně.

Je to ale nebezpečné, protože šoféři tu v protisměru jezdí příliš rychle. „Loni naši strážníci prováděli v místě systematickou kontrolu, byli jsme šokováni, ke kolika kolizním situacím tady dochází. Situaci řešíme jak s dopravními policisty, tak s ŘSD,“ sdělil starosta Rychnova u Jablonce Tomáš Levinský.

ŘSD má připravený projekt na zkapacitnění silnice I. třídy, který počítá se zrušením inkriminované křižovatky. „Novou souběžnou komunikací napojíme silnici třetí třídy a komplexně upravíme úsek od nájezdu z Rychnova po křižovatku. Realizace ale proběhne nejdříve za 5 let,“ přiblížila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Se špatným značením se potýkají také řidiči parkující v parkovacích domech ve velkých nákupních centrech. Podle statistik se stává velké množství nehod v parkovacím domě v obchodním centru Forum v Liberci nebo v obchodním domě Central v Jablonci. To dokládají i samotní řidiči.

„Když jsem parkoval ve Foru poprvé, objel jsem parkoviště asi třikrát, šipky mě naváděly prostě dokola. Napoprvé jsem ale výjezd netrefil ještě několikrát,“ přiblížil Petr Kostka z Jablonce.

Nepřehledné okolí škol

Za nepříliš přehledné považují odborníci z Týmu silniční bezpečnosti i okolí některých škol na území Libereckého kraje. „U mnoha z nich jsme navrhli třeba hned několik opatření ve značení, ať to je doplnění přechodů LED diodami, úpravu obnovení vodorovného značení nebo doplnění svislých značek o světelný zdroj,“ popsal ředitel týmu Jan Polák.

Podle dat Portálu nehod, který vznikl za podpory České kanceláře pojistitelů, došlo za roky 2020 a 2021 v Libereckém kraji k 9107 nehodám, při nichž bylo zraněno 2258 osob. Podle odhadu pojišťoven při nich vznikla škoda za téměř 1,2 miliardy korun. Za mnohé nehody přitom může nepřehledné značení.

„To dělá ze silnic Libereckého kraje jedny z nejnebezpečnějších v celé České republice. Pokud se podíváme na přepočet podle počtu obyvatel, pak Libereckému kraji patří třetí místo se 2092 nehodami na 100 tisíc obyvatel. Před sebou má jen Ústecký kraj a Prahu,“ popsal pro portál Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.