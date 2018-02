Dorost Vlků zvládl svůj klíčový zápas dorostenecké ligy

V letošní sezóně sehráli starší dorostenci svůj doposud nejdůležitější a popravdě i nejtěžší zápas na půdě Spartaku v Novém Městě nad Metují. Tyto týmy dělil od sebe pouhý bod. První v tabulce jablonečtí Vlci zajížděli na led soupeře s respektem.

Ilustrační foto hokej Foto: Archiv Deník

Spartak Nové Město nad Metují : HC Vlci Jablonec 3:4 (0:0 0:2 3:2)

První třetina přinesla pohledný hokej z obou stran. Na obou mužstvech bylo znát, že nikdo nechce inkasovat jako první. Větší šance na skórování přišla pro domácí v páté minutě, kdy svým nešťastným faulem poslal Vlky do oslabení Jan Málek. Vlci oslabení zvládli a naopak v 19. minutě měli možnost přesilové hry, kterou rovněž nevyužili. První třetina tak skončila nerozhodně 0:0.

Vlci o přestávce hledali taktiku na skvěle hrajícího kapitána soupeře Jana Řezníčka, který dělal Vlkům největší potíže. A patrně našli. Role se zhostil Vítek Zeman, který svoji tvrdší hrou kapitána domácích dostal ze své pohody. Ve 14. minutě druhé třetiny zvedali Vlci ruce nad hlavu poprvé. Patrik Šíp si protáhl střídání a po krásné akci s Pavlem Daňkem rozvlnil síť vynikajícího brankáře domácích Novotného. Minutu před koncem druhé třetiny poslal přihrávku Miroslav Litera na Petra Bendu, který se rovněž nemýlil. Druhá třetina 0:2 z pohledu domácích.

Ve třetí třetině soupeř přitvrdil a své síly soustředil především do útoku. Vlci využili skulinek v domácí obraně a nejprve Jan Málek a poté Pavel Daněk zvýšili již na 1:4. Fanoušci byli v tranzu. Někteří z početné skupiny fanoušků, kteří vážili se svým týmem dlouhou cestu, šli v mrazivé hale do půl těla. Soupeř však zavelel do steče. Při své přesilové hře 5 minut před koncem odvolal brankáře a při hře 6 na 4 snížil na rozdíl dvou branek. Necelou minutu před koncem dokonce v následné powerplay snížil na rozdíl jediné branky. Vlci však sebrali všechny své síly a vedení si vzít nenechali.

Trenér Vlků Jindra Zeman: „Byl to nádherný a těžký zápas. Klukům jsme připravili full servis v podobě občerstvení do kabiny. Dostali k dispozici vitamíny, cukry, gely. Jsou to drobnosti, ale dodají punc vážnosti situace a chlapce to stmelí. Naše taktika v podobě herního systému nám také vycházela. Pochvala všem chlapcům je namístě. Rovněž kulisa od fanoušků byla skvělá. Bylo to jako bychom hráli doma.“

Levé křídlo Vlků Pavel Daněk: „Byl to velmi těžký, ale vyrovnaný zápas, kde se hrálo o první místo. Jsme velmi rádi, že jsme to zvládli a máme o krok blíže k baráži o extraligu.“

Branky a nahrávky: 34 Šíp (Daněk), 39 Benda (Litera), 51 Málek (Benda, Šíp), 54 Daněk (Benda)

Sestava: Hrstka, Vích – Šuráň, Málek, Zeman, Pilek, Mojžíšek, Vlad, – Mocek, Šíp, Poljak, Daněk Litera, Benda, Havlíček, Hlister, Kačo, Kulda.