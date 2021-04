„Vznikne zbrusu nová interaktivní expozice. Vrchní patro muzea bude celé bez přístupu denního světla a budou nasvíceny jednotlivé exponáty a návštěvníci si tak budou moci vychutnat krásu a hloubku skleněných předmětů,“ přiblížila odborná pracovnice a zpracovatelka projektu Lenka Jůnová.

Nově vznikne konferenční místnost, která bude sloužit pro různá jednání, přednášky a společenské aktivity. Vznikne i nový dětský koutek. Návštěvnický komfort zvýší i nová sociální zařízení a muzejní shop. Muzeum se tak stane novým atraktivním cílem pro širokou veřejnost.

Na změny se těší i dlouholetá ředitelka muzea Petra Hejralová. „Samozřejmě na novou sklářskou expozici a nové moderní zázemí pro návštěvníky. A odstraníme letité nánosy různých úprav, které v minulosti proběhly, a ještě více vynikne geniální jednoduchost a krása naší muzejní budovy,“ popsala.

Připravený projekt je mnohem komplexnější než je jen oprava budovy. „Součástí je například i výzkum na téma Romové a sklo, propagace turistické hry zaměřené na místní sklářství, digitalizace sbírky skla a mnoho dalších aktivit“ upřesnila Jůnová. V rámci projektu proběhne i výstava skleněných obrazů romského výtvarníka Rudolfa Dzurka.

Roky s Nory

Vše začalo před více než dvěma lety. Tehdy se Lenka Jůnová vydala na první seminář fondů EHP a Norska k programu Kultura. „Tam jsem se dozvěděla, že výzva, která bude vypsána, je přesně určená pro muzea našeho typu. Norové chtějí investovat finanční prostředky do nějakého okrajového regionu, který má ale obrovský potenciál, je ale buď zapomenutý nebo nevyužívaný. A náš zřizovatel Město Železný Brod nám umožnil projekt zpracovat a předložit,“ přiblížila Jůnová.



Začala horečnatá snaha vymyslet námět, aby mohl vznikat smysluplný projekt. Ležel přímo v muzeu, které schraňuje velké portfolio skleněných výrobků místních sklářů. „Na Železnobrodsku má sklářství velkou tradici, potenciál je v něm pořád obrovský, ale je nevyužitý. A zároveň je tu minimálně využívaný potenciál cestovního ruchu. To vše jsme do projektu zakomponovali,“ popsala Jůnová. „A měli jsme velké štěstí na zajímavého norského partnera. Ozvala se nám sklářská výtvarnice, a protože skláři jsou jedna velká rodina, do projektu vtáhla své další tři kolegyně. V září přijedou představit svůj um na každoroční sklářské sympozium, které je doprovodným programem slavností skla Skleněné městečko.“ dodala Hejralová.

„Jsem ráda, že projekt ožívá. Těším se na spolupráci s Lenkou Jůnovou a celým týmem muzea a těšíme se na naši první návštěvu v září v Železném Brodě,“ uvedla pro Deník jedna z výtvarnic Jeanne-Sophie Aas. „Jsem ráda, že byl náš projekt v obrovské konkurenci podpořen a věřím, že z výsledku všech zamýšlených aktivit bude nakonec profitovat celé město,“ uzavřela Petra Hejralová.