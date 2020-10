Jeho cílem je zlepšit spolupráci mezi městskou a státní policií, zvýšit informovanost obyvatel o kriminalitě i jejich důvěru k policejním složkám.

"Projekt by měl našemu městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, a to díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města. To by se ve svém důsledku mělo projevit snížením kriminality, zvýšením bezpečnosti a vyšší objasněností trestné činnosti páchané na území Jablonce nad Nisou,“ vysvětlil Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality MP Jablonec nad Nisou.

Anketní dotazník je třeba vyplnit do konce letošního roku. Zveřejněný je na odkaze ZDE.