Režie se chopil Tomáš Hodan, který je zároveň autorem námětu a scénáře, a film vzniká v produkční společnosti Punk Film. „Neměli jsme velké finanční rezervy, potřebovali jsme trochu štěstí, a nakonec ho měli hromadu. Sníh, vánice, vítr, mlhu i slunce. Dále obětavý štáb a výborné herce, kteří se nikdy nelekli přírodních podmínek, kterým jsme se museli přizpůsobit i s nimi bojovat,“ popsal natáčení Hodan. Ten ocenil podporu krkonošských obyvatel, řada z nich se na filmu podílela.

Samotné natáčení zkomplikovala epidemie koronaviru, nakonec však zima vydržela. Filmaři se během dvou měsíců od konce února do konce dubna vydali na autentická místa na hřebenech Krkonoš, na Labskou boudu, Medvědí boudy, Brádlerovy boudy, na Jizerku, do Hostinného, do Lázní Toušeň, Škvorce, Lukova u Loun a Prahy.

„Všichni tvůrci, herečky, herci a celý štáb podali při natáčení úžasný profesionální výkon v extrémních podmínkách na hřebenech Krkonoš. Na to, jak jsme i 12 hodin stáli ve vichřici v –10˚C, budu vzpomínat celý život. Mám radost z natočeného materiálu, těším se do střižny, a hlavně do kin v únoru 2022," doplnil Ondřej Beránek, který je spolu s Martinou Knoblochovou producentem filmu za společnost Punk Film.



Film Poslední závod přiblíží legendární lyžařský závod, který se odehrál na hřebenech Krkonoš v roce 1913 a při němž zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Právě Hanče ve filmu ztvární herec Kryštof Hádek. V dalších rolích se objeví například Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser či Jaroslav Plesl.