Léto bez dovolené v zahraničí si nedovede představit 30letý Adam z Jablonce nad Nisou, který patří mezi vášnivé cestovatele. Nic na tom nezměnila ani slábnoucí epidemie koronaviru. „Za týden mám termín na první dávku očkovací vakcíny, takže obavy z nákazy tolik nepociťuji, “ podotkl mladý muž.

Přesný cíl zatím vybraný nemá, ví ale, že půjde o evropskou zemi. „Rozhodující vliv budou mít aktuální situace v dané zemi a platná bezpečnostní opatření. Svou roli budou hrát i finance,“ dodal Jablonečan s tím, že se ještě nerozhodl, zda využije služeb cestovní kanceláře.

Zájem lidí o letní zájezdy od poloviny května postupně narůstá, a to díky uvolňování opatření, zjednodušení podmínek pro cestování a přípravě evropského digitálního certifikátu. „Evidujeme poptávky jak o tradiční pobytové zájezdy u moře, tak o různé typy aktivních dovolených a programů na míru od menších a středních cestovních kanceláří. Klienty láká nejen koupání v moři, poptávají i pobyty v termálních lázních, horskou turistiku, dovolenou na kolech či na lodi,“ nastínil situaci prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek.

Nejistota trvá

Chuť cestovat neztratili ani klienti liberecké cestovní kanceláře Best Tour. Ti nejstarší obsadili zájezd do Františkových Lázní. Party přátel zase upřednostňují výlety do hor, zatímco rodiny si rezervují převážně pobyty vlastními auty. „Nezažíváme standardní sezonu, na kterou jsme byli zvyklí. Lidé se hodně ptají na podmínky cestování v dané zemi, jsou stále ještě trochu nejistí. Přesto jsme rádi, že budeme mít sezonu rozhodně lepší, než byla ta loňská,“ podotkla za cestovku Ivana Maini. Mezi nejoblíbenější destinace patří Alpy a Dolomity. „Klienti se těší na horskou turistiku, pohyb v přírodě bez respirátoru a na své přátele, se kterými často cestují. Prostě na vše, co nám bylo dlouho odepřeno,“ dodala.

Populárním cílem zahraničních dovolenkových pobytů nadále zůstává Chorvatsko. To potvrzuje například cestovní kancelář Čedok. „Ve srovnání s loňskem už teď víme, že tam odjede o třetinu více Čechů. Velký zájem je standardně o Makarskou riviéru. Chorvatsko mělo vždy svou klientelu, která se tam bude vracet, a je to jiná klientela, než která létá například do Turecka,“ sdělila mluvčí Čedoku Eva Němečková. Obdobný zájem evidují i v cestovní agentuře Invia, kde z chorvatských lokalit vede Istrie, Makarská a Poreć.

Hitem je Slovinsko

V jablonecké cestovní kanceláři Trip nabízejí aktivní dovolenou jako cykloturistiku, turistiku či in-line bruslení v zemích střední Evropy. „Nejžádanější je Rakousko, nyní zaznamenáváme prudký nárůst zájmu o Slovinsko, konkrétně o zájezdy s kombinací cykloturistiky s ubytováním v hotelech s termálními lázněmi,“ přiblížila majitelka Irena Špringlová. Ta si prozatímní pokles poptávky oproti předešlým letům vysvětluje komplikovanými podmínkami cestování. „Lidé se také hodně zajímají o případná opatření v zemi, ale cestovat chtějí,“ doplnila majitelka cestovní kanceláře.