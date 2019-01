Jablonec n. N. - Pětikilový leguán zelený, který se může pyšnit délkou jeden a půl metru, je k vidění v nově otevřených chovatelských potřebách v ulici Svatopluka Čecha. Tento „drobeček“ však není na prodej.

Leguán zelený dorostl do jednoho a půl metru. Na snímku s majitelkou Marií Terezievovou. | Foto: DENÍK/ Lenka Brabencová

Jeho majitelka Marie Terezievová říká, že při správném složení stravy může každý leguán zelený dorůst až dvou metrů a dožít se až dvaceti pěti let. „Lidé však často dělají chybu ve složení stravy. Čím více leguán zelený roste, tím je nutné snižovat živočišnou složku stravy,“ vysvětlila Marie Terezievová, která je majitelkou sedmiletého leguána Pepy již pět let. Kdo by si domácího mazlíčka chtěl pořídit, může si zakoupit v chovatelských potřebách ročního leguána, který zatím měří jen půl metru. V novém obchodě lidé najdou i například zakrslé prasátko, vše od akvaristiky, teraristiky nebo hlodavce a ptáky.