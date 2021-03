V Turnově jezdí fialové Subaru, ve kterém se prohání parta mladíků. Ti zvolili velmi surový způsob, jak se v této době zabavit. Z okna auta stříkají na lidi neznámý sprej, pravděpodobně pepřový.

Pepřový sprej. Ilustrační foto. | Foto: Jan Vraný

Mezi lidmi, kterým parta nastříkala sprej do obličeje, je například učitelka z mateřské školy nebo i řidič sanitky. O praktikách, které se v Turnově dějí, informoval portál idnes.cz. Řidič sanitky z Turnova řekl, že u něj zastavili, když byl sám na parkovišti u svého auta. Sprostě mu nadávali a následně nastříkali něco pálivého do očí. Nejprve se bál, že je to kyselina, ale šlo spíš o pepřový sprej. Fialové Subaru, které ihned poté odjelo, vezlo několik lidí a nesvítilo mu levé světlo.