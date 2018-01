Knižní trh dusí sám sebe, říká majitel knihkupectví Martin Fryč

Liberecký kraj – Když se řekne v Liberci jméno Fryč, všem se vybaví obchod s knihami, který se nachází v Pražské ulici. Jako jeden z mála vydržel nápor obchodních center a vylidňování centra města. Knihkupectví s antikvariátem zároveň slouží i k setkávání se zajímavými osobnostmi.

Martin Fryč.Foto: Archiv Martina Fryče

Jaké to bylo vyrůstat mezi knihami?

Moc hezké. Táta měl knihovnu, která se mi jako klukovi moc líbila. Nebyla nějaká honosná napohled, spíš taková samo-domo, ale už tenkrát na mě jako na malého čtenáře, který spoustě věcí nerozuměl, dýchala něčím nesmírně lákavým.

Už od mládí vás lákalo stát se knihkupcem a posléze majitelem rodinného podniku?

Na knihkupce mě poslal táta s mámou – tedy hlavně táta – ještě v době, kdy on sám o knihkupectví neuvažoval. Bylo jaro 1989 a škola byla v Luhačovicích. Listopad 1989 nikdo nepředpokládal. A když jsme se pak s tátou sešli v jeho firmě, tak to byl samozřejmě skvěle rozjetý vlak.

Co si myslíte o tom, že za pár let už budou prý jen e-knihy?

V současné době tomu vývoj čtenářství, knižního trhu a zájmu lidí nenasvědčuje.

Z pohledu knihkupce, myslíte si, že jsou knihy opravdu drahé či přežitek?

No, to si opravdu nemyslím (smích). Jistěže někteří nakladatelé v tvorbě ceny občas „přestřelí“, ale to se stává ve všech oborech.

Přijde mi, že v poslední době se na trhu objevují i poměrně „pochybné“ knihy. Knižní trh do jisté míry dusí sám sebe, ale za svobodu a pestrost je to přijatelná cena.

Neuvažujete vy sám o napsání knihy?

Mám velký respekt před psaným slovem. Aktuálně ne.

Můžete popsat jeden svůj pracovní den?

Takový mnohoúhelník, který asi bude v mnoha věcech mnoha lidem povědomý: knihy, e-maily, knihy, hodně telefonů, knihy, pár schůzek, knihy, kulturní akce, knihy… Hlavně mám štěstí na dobrý tým lidí, v knihkupectví i v antikvariátu.

V čem se Fryčovo knihkupectví liší od konkurence?

To ať řeknou jiní, třeba vaši čtenáři…. Snažíme se čtenářům dobře poradit, chtěli bychom, aby se u nás cítili skoro jako u své domácí knihovny. Hledáme nové nápady a propojení s Libercem.

K čemu osobně máte blíže, ke knihkupectví (novým knihám), nebo antikvariátu?

Jsem moc rád, že můžu vyvažovat obojí, skvěle se to doplňuje.

Antikvariát patří k jedněm z největších z celé republiky, kde se zrodil ten nápad?

Myslím, že tátovi bylo brzo jasné, že ke knihkupectví – i vzhledem k velikosti našich prostor v Pražské – se bude hodit antikvariát. Není to úplně obvyklé propojení pod jednou střechou, asi i to ho lákalo.

O vás se ví, že se snažíte oživit kulturu na Liberecku…

Kulturní večery ke knihám patří, mnoho knih přímo volá po setkání s autorem. A to, co s kolegy organizujeme nebo podporujeme mimo zdi knihkupectví, to je odraz toho, že máme Liberec rádi a chtěli bychom, aby byl co nejpestřejší.

Neláká vás tedy politika?

Vážím si politiků (i mnoha těch, se kterými nesouhlasím, pokud za nimi nezůstávají betonová monstra, dluhy, nákupní haly nebo třeba hazard), i politiky, sám bych to ale těžko stíhal.