/FOTO, VIDEO/ Stovky návštěvníků z celé republiky přilákal den otevřených dveří výrobce šperků z českého granátu. Stalo se tak poprvé za dobu jeho existence.

Družstvo Granát v Turnově uspořádalo Den otevřených dveří. | Video: Deník/Jiří Louda

Přezdívá se mu město drahých kamenů i šperků. V Turnově na Semilsku sídlí Družstvo umělecké výroby Granát, které má za sebou letitou historii. Jeho kořeny sahají do roku 1953, kdy 127 šperkařů z Turnova začalo společně pracovat v jedné šperkařské dílně s cílem navázat na tradiční výrobu granátových šperků v regionu pod jednou značkou. Od té doby vyrábí šperky s českými granáty, které rozzářily oči nejedné dámy.

U příležitosti 70. výročí svého založení se firma připojila k Víkendu Křišťálového údolí a uspořádala den otevřených dveří. Přilákal stovky návštěvníků.

Velký zájem překvapil i samotného předsedu představenstva družstva Pavla Tvrzníka. „To jsem opravdu nečekal, vyrazilo mi to dech,“ okomentoval frontu lidí, která se klikatila před vchodem do areálu. „Máme široký záběr, od těžby surových kamenů přes jejich broušení a prodej šperků až po muzejnictví. Jedná se o unikátní spojení, které navazuje na tradici,“ dodal předseda s tím, že vedle výroby provozují sedm podnikových prodejen, galerii s návštěvnickým centrem v Turnově a Muzeum českého granátu v Praze.

Návštěvníci tak poprvé za celou dobu existence české šperkařské firmy mohli nahlédnout do dílen a jednotlivých pracovišť a seznámit se s postupem výroby granátového šperku.

Komentovaná prohlídka začínala v třídírně, kde se ručně přebírá kamínek po kamínku, následně se roztřídí a putují na broušení. „Český granát je unikátní svými vlastnostmi, například tepelnou a chemickou odolností, a složením. Důležitý rys spočívá v tom, že i po vybroušení sebemenšího kamene si zachová sytě červenou barvu. Ostatní granáty ji během vybrušování ztrácejí,“ zdůraznil Tvrzník.

Následně mířily kroky účastníků komentovaných prohlídek do dílny ručního broušení, kde předvedla svůj um i Iveta Opočenská. Ta se vyučila řemeslu a věnuje se mu už čtyřicet let. „Rozhodně to není monotónní práce. Střídají se tvary, výbrusy i velikosti. Práce mě baví, hlavně když mi to jde od ruky,“ svěřila se se smíchem. Na středisku vývoje, kde například navrhli letošní ceny Zlatý slavík, byly k vidění náčrty a moderní technologie 3D tisku. „Jsem nadšená. Šperky miluji, a tak jsem si nemohla tuhle příležitost nechat ujít, na vlastní oči vidět, jakou cestou šperk vzniká a jaké úsilí za tím stojí,“ radovala se Jana Vykoukalová, která přijela z Liberce spolu s manželem. „Určitě chci nahlédnout do klenotnice s nabídkou šperků a dárkových dekorativních předmětů s českými granáty. Třeba se Ježíšek inspiruje,“ doplnila se smíchem.

Při tvorbě programu mysleli organizátoři i na děti. Ty si v dílnách vyzkoušely zjednodušené zlatnické postupy, za jejichž osvojení získaly výuční list.

Mezi hosty nechyběl ani starosta Turnova Tomáš Hocke. Poukázal na to, že poslední roky nebyly pro Granát lehké. Nejdříve kvůli epidemii koronaviru poklesl odbyt, nyní se firmy dotkly sankce uvalené na Ruskou federaci. „Jsem rád, že Granát pokračuje v tradici a zastupitelstvo se rozhodlo, že získá letošní Cenu obce,“ informoval turnovský starosta.

K 70 letům si šperkařská společnost nadělila dárek v podobě unikátní soupravy z čtrnáctikarátového zlata, kterou zdobí sedmdesát největších granátů, které za tu dobu vytěžili, a doplňuje je dalších 1 492 menších kamínků. Sadu tvoří náhrdelník, prsten, náramek a dva páry náušnic a její cena se vyšplhala přes milion korun.

„Milionová“ sada z českého granátu.Zdroj: Deník/Martin Štefanov

„Pověst a preciznost našich šperků k nám přivádí zákazníky z celého světa. Šperky jsou k vidění na různých výstavách i módních přehlídkách. A plánujeme v tom pokračovat,“ uzavřel Pavel Tvrzník.

Víkend Křišťálového údolí se stal tradiční akcí, kdy jak místní, tak turisté nejen z Česka navštěvují velké i drobné výrobce skla a bižuterie, šperkařské dílny, umělecké školy a muzea po celém Libereckém kraji. Do akce se zapojilo více než 60 výrobců, kteří návštěvníkům nabízejí nejen pohled do výroby, ale často i možnost vyzkoušet práci sklářů či šperkařů vlastníma rukama.