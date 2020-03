Naposledy město cenu za popelnice zvyšovalo v roce 2017, a to o osm procent. Měsíčně si tak čtyřčlenná domácnost za běžnou popelnici s týdenním vývozem připlatí zhruba 35 korun.

„Vlivem inflace a růstu minimální mzdy zvýšily Severočeské komunální služby ceny městu od roku 2018 o 4,5 %, od poloviny roku 2019 o 2,3 % a od dubna 2020 se zvýší o dalších 2,7 %. Proto také město musí přistoupit k vyšší platbě za odpad,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil. „Pokud by ceny za popelnice zůstaly na stejné úrovni jako nyní, pak by celkový podíl města na odpadovém hospodářství v roce 2020 činil zhruba 16,2 mil. Kč, což je téměř 32 % z celkových nákladů,“ doplnil náměstek s tím, že v těchto dnech přichází do jabloneckých domácností složenky už s vyšší platbou.