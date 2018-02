Dům, kde se vyráběly hry, třeba Sázky a dostihy, jde k zemi

Jablonec nad Nisou – Budovu bývalého státního podniku nyní město částečně likviduje.

Pozor, demolice! Ulicí Smetanova nyní neprojdete, a to v úseku od křižovatek s ulicemi Podhorská a Nad Mlýnem. Již několik dní zde probíhá demolice objektu, ve kterém v minulosti sídlil známý podnik JAVOZ. „Demoliční práce i s odklízením materiálu by měly probíhat do konce měsíce února,“ sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Kdysi se na tomto místě rodily oblíbené deskové hry, jako jsou například Sázky a dostihy. V posledních letech zde ovšem objekt pouze chátral a majitel se o něj nedokázal dostatečně postarat. Po deseti letech došla magistrátu trpělivost.

Vedení města Jablonec se proto rozhodlo na vlastní náklady budovu strhnout a následně peníze vymáhat z majitele. Jedná se o částku přes dva miliony korun bez DPH. Z důvodů ochrany dlažby byla v místě demolice navezena na vozovku vrstva štěrku.