A to v případě, že bude epidemiologická situace příznivá. „Dbáme na to, abychom splnili všechny hygienické požadavky a těšíme se na návštěvníky,“ říká Radana Schaeferová z Jabloneckého kulturního a informačního centra.

V podkroví Domu bude možné od 12. května znovu zhlédnout výstavu Vilém Heckel – kouzlo hor, která musela být předčasně uzavřena. „Další plánovanou výstavou je Má vlast, která bude přístupná během celé letní sezóny, a to nejen v Domě národopisců Scheybalových, ale také v kostele sv. Anny,“ dodává Radana Schaeferová.

Pro turistické dotazy a pomoc jsou pracovníci infocentra k dispozici na telefonním čísle 774 667 677, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin, na e-mailu info@jablonec.com nebo na facebooku Visit Jablonec.