Dva kluci zachovali chladnou hlavu a zachránili spolužáka

Semily – Úplně běžný školní den party kluků z internátu v Semilech, kteří se tu učí na truhláře, většinou končí odpolední cestou do marketu pro něco dobrého.

Ilustrační. Záchranná služba. Sanitka.Foto: Deník/David Modrý

Minulé úterý se ale změnilo v drama. V drama se šťastným koncem. Sedmnáctiletí Filip s Michalem jednali jako dospělí, když se jejich kamarádovi Pepovi zkřivila ústa, ztuhl a v křeči spadl přímo na obličej na chodník. Krev se mu řinula z úst, jak si prokousl ret a jazyk. Otočili jej na bok, klepal se a měl u krvavých úst pěnu. Nereagoval, ale oni cítili, že dýchá. Filip neváhal a vytočil tísňovou linku. „Soukal jsem ze sebe, co se stalo a kde jsme. Paní na operačním středisku nás ale přesně navigovala, co máme dělat a zjistit, než přijede sanitka. Jen mě štve, že dospělí kolem chodili, jako by se nic nedělo. Naštěstí u nás zastavil projíždějící policista,“ popisuje Filip novou zkušenost. Později zjistili, že něco podobného se spolužákovi stalo poprvé.