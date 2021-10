Za dobu jeho působení na scéně jeho hlas vyzrál a je slyšet, že na sobě neustále pracuje. Za doprovodu fenomenálního klavíristy Václava Krahulíka předvedl dechberoucí výkon, z něhož šly přítomné fanynky doslova do kolen.

S mírným zpožděním, ovšem s o to větším nadšením fanynek proběhl v Městském divadle Jablonec koncert Davida Deyla. Pod názvem Děkuji se skrývá jedinečné vystoupení oblíbeného zpěváka s mimořádnou barvou hlasu a sugestivním podání vlastních písní. To vše u příležitosti desetiletého výročí jeho působení na scéně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.