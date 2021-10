Novou změnu pravidel pro prodej pozemků schválili jablonečtí zastupitelé letos v březnu. Parcely rozdělili do čtyř skupin. Na pozemky určené k individuální výstavbě rodinných domů, pro developerské projekty na stavbu rodinných domů, pozemky pro větší projekty, třeba na výstavbu bytových domů nebo průmyslových staveb, a všechny ostatní pozemky včetně zahrad u domů nebo doprodejů. „Nová pravidla mimo jiné zavádí do prodejů pozemků výběrová řízení formou elektronických aukcí, proto jsme potřebovali zajistit provozovatele virtuální aukční síně, v níž bude dražba městských pozemků probíhat, a uzavřít s ním smlouvu na tyto služby,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Milan Kouřil.

Oponenti poukazují na to, že při elektronické aukci bude rozhodovat jen cena a že podle nových pravidel není nakládání s pozemkem časově omezené. Třeba tak, aby nabyvatel musel do roka začít stavět a do dvou, tří let i více let dle náročnosti projektu stavbu zkolaudovat. „Riskujeme, že budou nakupovat spekulanti, ale i lidé pro potomky, aby jednou měli kde stavět. Pozemek pak patnáct let bude ležet ladem,“ kritizoval jablonecký zastupitel Petr Klápště.

Naopak vedení magistrátu si e-aukce pochvaluje. „Jsou transparentní, výběrové řízení má jasný a zřetelný průběh a soutěž probíhá v daném čase pro všechny zájemce za stejných podmínek. Město očekává z takto prodaného majetku maximalizaci výnosů,“ doplnil Kouřil. Toho, že by pozemky zůstaly ladem, se nebojí, vzhledem k tomu, jaká je situace na dnešním trhu s nemovitostmi.

Magistrát za provozování virtuální aukční síně ostravské společnosti Proebiz, která poskytne softwarový systém, zaplatí za rok 145 tisíc korun. Provozovat ji chce zatím na jeden rok a poté její činnost přezkoumat.

Sousední krajské město Liberec prodává pozemky podle starého mustru. Prodeje pozemků se zveřejňují na úřední desce, jak fyzické, tak přístupné dálkovým způsobem. „Statutární město Liberec zatím nevyužívá e-aukce,“ zmínil zástupce tiskové mluvčí města Liberec Jan Král.

Zkušenosti s fyzickou dražbou pozemků mají v nedalekém Turnově. Zde v září loňského roku svedlo 27 zájemců vyšponovanou bitvu o tři pozemky. Cena se vyšplhala až na 3 846 korun za metr čtvereční. Do městské kasy přitekly pěkné peníze, starosta Turnova Tomáš Hocke ale nadšen nebyl. „Pozemky pro bydlení jsou pro mladé rodiny čím dál finančně nedostupnější,“ poznamenal. Přesto nevylučuje případné další dražby pozemků, protože dražbu považuje za nejtransparentnější způsob prodeje městského majetku.

V Turnově měla dražba pevná pravidla. Přihlásit se do ní mohl každý, kdo složil zálohu. V případě úspěchu v dražbě se pak zavázal do čtyř let zkolaudovat dům. „To je pojistka, aby si lidé nekupovali pozemky ke spekulacím a nějakému zhodnocení, ale skutečně k bydlení,“ vysvětlil Hocke.