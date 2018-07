Elektromobil si můžete nově dobít během nákupu

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 18 810 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Odborný referent oddělení přestupků. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici, REFERENT odboru správního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odborný referent oddělení přestupků) , 10. platová třída, Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářské, nejlépe právního či humanitního zaměření; (popř. zahájené vysokoškolské studium s ukončením studia nejpozději k 31.12.2022 - viz § 112 odst. 9 z. č. 250/2016 Sb.); znalost správního řádu, profesní zkušenosti související s danou problematikou či dosavadní praxe v oboru výhodou; komunikační, vyjednávací a mediační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita, samostatnost, zodpovědnost a schopnost týmové práce; uživatelská znalost práce s PC (min. Microsoft Office); odolnost vůči stresu, Popis vykonávané práce: Projednávání přestupků (proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití atd.) a provádění činností s tím souvisejících, zejména ukládání pokut příkazem na místě, rozhodování příkazem a v řádném správním řízení, vedení ústního jednání. Spravování finanční hotovosti na základě dohody o hmotné odpovědnosti., Přihlášky do 20. července 2018 do 12 hod., Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,. Pracoviště: Statutární město jablonec nad nisou - magistrát města, Mírové náměstí, č.p. 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Zdeňka Krausová, +420 605 713 567,483 357 172.