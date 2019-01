Liberecký kraj - Mříčná u Jilemnice je Vesnicí roku Libereckého kraje 2015, ceny předával hejtman.

Obrovské emoce prožívali ve středu lidé v Mříčné u Jilemnice, která vybojovala titul Vesnice roku Libereckého kraje 2015. Přímo ve vítězné obci se konalo slavnostní předávání ocenění nejenom výherci klání, ale i zástupcům dalších vesnic, které bodovaly v dílčích soutěžích. Ceny jim předával hejtman Libereckého kraje Martin Půta a členové rady, zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí.

„Gratuluji všem vítězům a Mříčné zvlášť. Je skvělé vidět, že obce v našem kraji žijí tak bohatým životem a lidé v nich drží pospolu a není jim jedno, jak jejich obec vypadá a co se v ní děje," uvedl hejtman Martin Půta.

Mříčná nadchla hodnotící komisi a vyhrála po několikaleté, opakované účasti v soutěži. „Chtěla bych moc poděkovat a všem ostatním obcím vzkázat, aby to nevzdávaly a bojovaly. Soutěže se účastníme už pět let a postupně, i díky vytrvalosti, jsme se dostali až k nejvyššímu ocenění. Totéž přeji i ostatním," radovala se z titulu starostka Mříčné Jana Holcová.



Obec jako výhru získala skleněnou cenu, diplom a milion korun. Především ale bude kraj reprezentovat v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2015, jehož výsledky budou oznámeny 19. září v Luhačovicích u příležitosti Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů.



„V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 15 obcí. V jubilejním jednadvacátém ročníku soutěže se o titul utkalo šest obcí ze Semilska, tři obce z Českolipska, dvě z Jablonecka a čtyři z Liberecka. Zájem obcí je trvalý, což nás těší," řekl Vít Příkaský, radní Libereckého kraje pověřený řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, který společně s dalšími subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Všechny přihlášené obce navštívila a hodnotila odborná komise. Zajímala se o koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.